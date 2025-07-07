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    接見立陶宛國會友台小組主席 顧立雄：台立將攜手推展防務合作

    國防部長顧立雄今日接見立陶宛國會友台小組訪團，雙方就深化台立國防交流進行意見交換。（國防部提供）

    國防部長顧立雄今日接見立陶宛國會友台小組訪團，雙方就深化台立國防交流進行意見交換。（國防部提供）

    2025/07/07 17:29

    〔記者黃靖媗／台北報導〕立陶宛國會友台小組主席巴諾瓦斯（Ruslanas Baranovas）昨起率團訪台，今（7）日上午接受國防部長顧立雄接見。顧立雄表示，面對中共威脅，我國將與立陶宛攜手推展防務合作，深化民主、自由與人權等共同價值，攜手維護區域和平與穩定。

    顧立雄致詞表示，立陶宛與台灣皆是遭受威權鄰國威脅的國家，在中國與俄羅斯日益擴張對外投射軍力和野心之際，兩國更須持續強化自我防衛能力，確保主權、安全與人民福祉；台灣與立陶宛自2022年起在雙方政府大力支持下，在網路安全、國防產業、動員機制與戰略溝通等領域，皆有緊密交流與進展。

    顧立雄強調，立陶宛是我國民主理念堅實盟友，除在國際場域公開表達對台灣的支持，更持續強調主權國家選擇自身道路與價值的正當權利，充分展現對自由民主的堅定立場，巴諾瓦斯在國會領導友台小組，長期支持台灣，對促進台立安全合作扮演關鍵角色，國防部高度感謝。

    顧立雄也表示，面對中共威脅，我國將持續厚植防衛戰力，堅定保衛國家與人民的決心，同時也將與立陶宛攜手推展防務合作，深化民主、自由與人權等共同價值，強化國防韌性，攜手維護區域和平與穩定。

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