「文山退葆」女志工被揮拳提4點聲明 文山二分局報請檢方偵辦

「文山退葆」一名女性志工3日傍晚遭揮拳，罷團批評賴士葆未譴責暴力。（「文山退葆」提供）

2025/07/07 17:15

〔記者陸運鋒／新北報導〕大罷免進入第3階段，台北市罷免藍委賴士葆團隊「文山退葆」5日在臉書貼文表示，本月3日傍晚，一名女志工無端遭一名男子助跑揮拳攻擊，並且對於警方到場後續做法提出4點聲明。文山二分局今表示，現場雖未造成志工受傷及物品損壞，但衝擊力道造成志工驚嚇，已報請檢方指揮偵辦，盡速釐清案情。

「文山退葆」今在臉書貼文指出，針對本團志工3日晚間，在台北市興隆路、辛亥路口執行合法罷免宣傳行動時，遭支持賴士葆的人士突襲、強行攻擊一事，表達最嚴正的抗議，並就警方目前的處理態度，提出強烈質疑4點聲明。

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「文山退葆」指出，嚴正駁斥警方稱「觸碰看板」，認為突如其來、帶有敵意、針對志工面、胸部高度的暴力捶擊，已令女志工驚恐不安，絕非「徒手觸碰」可定義，同時要求警方正視公民在行使政治表意時的人身安全，另女志工舉牌時，該男子快速衝向志工，對準面、胸部高度位置出手攻擊，是因為志工拿手舉牌遮擋才打到板子，此外，從未表示「不追究」。

對此，文山警二分局今天發布新聞稿表示，當日接獲報案立即派員到場，雖未造成志工受傷及物品損壞，惟稱衝擊力道造成志工驚嚇，經對方當場致歉後，志工表示暫不提告；警方登錄雙方身分並告知相關權利，事後主動調閱周圍監視器畫面備查。

警方指出，經聯繫當事人，迄今尚未至分局完成相關報案程序，全案仍在調查中，而對於本分局階段性之說明用語，將視調查進度做更精準修正。惟警方對於罷團及當事人之聲明甚表重視，已報請台北地檢署遴派檢察官指揮偵辦，將迅速依法通知調查，以釐清案情。

警方強調，尊重人民意見表達自由及集會遊行權益，罷免雙方相關勤務迄今已執行逾240場次，均秉持行政中立、恪遵依法行政原則，期間所受理依法提告之違法、違序案件，皆迅速據以偵辦移送，嚴正執法，以保障民眾權益。

警方呼籲，至7月26日罷免投票日已不到20日，雙方支持民眾請保持理性訴求，如認有遭受不法侵害，請速向警察機關報案提告，警方必定會全力偵辦，以維護選舉罷免之公正性。

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