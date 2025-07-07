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    長照悲歌！子勒斃病母伴屍7小時後自首 判刑8年定讞

    高等法院仍判吳姓男子8年刑，並於刑前強制監護2年；最高法院維持定讞。（資料照）

    高等法院仍判吳姓男子8年刑，並於刑前強制監護2年；最高法院維持定讞。（資料照）

    2025/07/07 12:48

    〔記者張文川／台北報導〕長照悲歌！桃園市蘆竹44歲吳姓男子，前年不堪長期照顧脊椎開刀的69歲母親而承受的壓力，致重度憂鬱，竟勒斃母親，伴屍7小時後報警自首，桃園地院國民法官予2度減刑，依殺害直系血親尊親屬罪判刑8年；吳男上訴後難過說獨自照顧母親6、7年，每天只能睡1、2小時，犯後相當後悔，高等法院仍判吳8年刑，並於刑前強制監護2年；最高法院維持定讞。

    檢警調查，吳父很早就過世，未婚的吳男與媽媽同住，同樣未婚的妹妹則住在隔壁，吳母有脊椎問題，多次手術仍未見好轉，平時只能緩慢行走，三餐由吳男打理，吳男曾申請長照服務，前年端午節前吳母再次開刀，出院後返家休養。

    起訴指出，2023年6月26日上午9點30分，吳男在住家1樓母親房門前，以右手前臂勒母致窒息死亡，7小時後才向警方自首。

    桃園地院審理認為，吳男確實付出相當心力照顧母親，也因為長期照護母親，以及母親生病發出的聲音影響其睡眠，給他帶來很大的精神壓力，使他患重鬱症，因吳為求能從照護母親獲得解脫而犯案。

    一審國民法庭考量吳男已獲胞妹原諒，且依精神科醫生鑑定意見及全案卷證，其殺人時受重鬱症影響，辨別違法能力顯著降低，予減輕其刑，且符自首也可減刑，因此判刑8年。

    二審高院審理時，吳男稱母親因椎間盤突出動手術，術後疼痛難耐，他為了方便餵藥而和母親同房，母親痛得呻吟不止，造成他煩噪不耐，案發當天他控制不住情緒鑄下大錯。

    二審仍判8年徒刑，並於刑前強制監護2年，最高法院駁回吳男上訴定讞。

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