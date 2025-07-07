台中淹水被爆「水溝蓋封死」 卓冠廷：盧秀燕出包 藍委牽拖民進黨

民進黨發言人卓冠廷。（資料照）

2025/07/07 12:30

〔記者陳昀／台北報導〕丹娜絲颱風來襲，台中部分路段出現淹水災情，卻被發現有水溝蓋被封死不通，台中建設局則解釋工程尚未驗收、板模未拆除，既有側溝沒問題。民進黨發言人卓冠廷今質疑，盧秀燕出大包、台中淹大水，國民黨立委還靠著牽拖民進黨、謾罵林右昌護駕，但如果該做的事有做好，會沒發現溝塑膠板未拆除？還會輕易大淹水嗎？

卓冠廷指出，台中在颱風登陸前就淹大水，但過去林佳龍擔任台中市長時，不是這樣面對汛期的，面對台中「水溝不通」的照片瘋傳，台中市政府建設局急忙出來說「誤會一場」，表示這是新的、既有側溝功能沒問題。但真正問題沒有解決，連日淹水已經發生，該做的工作真的做了嗎？

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卓冠廷表示，台中不是沒遇過大雨，林佳龍當市長的時候，每年4、5月就要清淤完成，每一次汛期前，林市長都會交代都建水跟各公所，該做的清淤、疏浚等工作一定要落實，每一次全體團隊都是嚴陣以待，市府團隊都是巡了再巡，市長嘮叨提醒大家。

卓冠廷說，過去市府團隊每次汛期前、颱風前都聽林市長在講「清淤」、「疏浚」、「清側溝」等，他有時候開玩笑說，聽到耳朵要長繭了！笑歸笑，這件事情真的很重要，他現在當議員，在家鄉新北服務，每逢汛期前，我一樣都是在議會提醒新北市政府清淤、疏浚及清側溝的重要性；這是最基本的要求。

針對國民黨立委吳宗憲昨天批評民進黨秘書長林右昌颱風期間動員參與罷免行動，卓冠廷批評，盧秀燕出大包，台中淹大水，國民黨立委靠著牽拖民進黨、謾罵林右昌來護駕盧秀燕，但請問一下，如果有審慎清淤、疏浚、清側溝，這種溝塑膠板留在裡面的問題，難道發現不了？還會輕易的這樣大淹水嗎？他完全能理解，盧秀燕想選總統，幫忙站台要被罷免的藍委；但拜託，該做的事要做好嗎！

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