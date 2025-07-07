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    首頁　>　臺北市

    台北蔣市府挨批反覆 市民移車怨：紅黃線一下可停一下又不能停

    台北市昨天宣布因應颱風來襲開放紅黃線停車，預定今天凌晨0點起拖吊堤外車輛，結果深夜突然變卦，有市民抱怨市府應變政策反反覆覆，昨天、今天都要忙著移車；市府回應，是依實際天候滾動調整。圖為昔日堤外停放車輛泡水後待修。（資料照，記者朱沛雄攝）

    台北市昨天宣布因應颱風來襲開放紅黃線停車，預定今天凌晨0點起拖吊堤外車輛，結果深夜突然變卦，有市民抱怨市府應變政策反反覆覆，昨天、今天都要忙著移車；市府回應，是依實際天候滾動調整。圖為昔日堤外停放車輛泡水後待修。（資料照，記者朱沛雄攝）

    2025/07/07 12:00

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市因應颱風丹娜絲來襲，昨天（6日）上午宣布開放部分疏門周邊紅黃線停車、晚間實施疏散門及越堤坡道管制「只出不進」等防颱應變措施，不過有民眾向本報投訴，市府深夜突然變卦，公告管制取消、原開放紅黃線停車須於今天中午前駛離，才13小時政策就變卦，反反覆覆十分擾民；對此，市府回應，市府考量以便民為出發點，並依實際天候狀況滾動調整。

    市長蔣萬安昨天上午宣布，昨天早上10點起開放中山、松山、士林、萬華、大同區部分疏門周邊紅黃線停車，下午市府預告晚間8點全市疏散門及越堤坡道「只出不進」管制，7日凌晨0點要開始拖吊；昨天深夜11時許，市府突然改口取消管制，正常通行、不拖吊，原開放紅黃線停車範圍延長至今天中午12點前駛離。

    投訴市民抱怨，官方一下說疏散門管制「只出不進」、同時開放部分紅黃線停車，如果停在堤外停車場的車輛不移走，今天凌晨零時就要開始拖吊，沒移車被拖吊還要依車型大小處罰鍰、付移置費、保管費，看到消息趕緊連夜開走，沒想到一早起床看新聞發現政策深夜就改了，堤外可以停、不用動，反而是停在紅黃線的車輛要趕快開走，倘若未能如期駛離，違反規定將被拖吊並開罰，又要再專程去移車，政策反反覆覆。

    台北市政府回應，市府考量以便民為出發點，並依實際天候狀況滾動調整。

    台北市政府昨天深夜臨時公告，台北市各河濱疏散門及越堤坡道取消只出不進管制。（圖取自市府網站）

    台北市政府昨天深夜臨時公告，台北市各河濱疏散門及越堤坡道取消只出不進管制。（圖取自市府網站）

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