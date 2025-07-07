綠拚大罷免 鎖定「5人狙殺名單」

綠營列出「五人狙殺名單」，將掀起最多民怨的國民黨立委傅崐萁、徐巧芯、王鴻薇、葉元之及羅廷瑋視為必罷的首要目標，尤以立院國民黨團總召傅崐萁為首。（資料照）

2025/07/07 11:11

〔記者陳昀／台北報導〕726大罷免投票邁入倒數，「護國大遶境」上週從花蓮起跑，兼任民進黨主席的總統賴清德也已下令全力協助罷免行動。據悉，綠營列有「5人狙殺名單」，將掀起最多民怨的國民黨立委傅崐萁、徐巧芯、王鴻薇、葉元之及羅廷瑋視為首要目標，尤其針對「首惡」的立法院國民黨團總召傅崐萁，很快將展開新一波攻勢，仍需臨門一腳的五五波選區，也將持續「雪中送炭」。

綠營人士指出，「5人狙殺名單」主要針對高民怨、極不適任且最有機會被罷免的國民黨立委，且可能帶動外溢效益，當中「罷傅」更具備高度指標性，傅崐萁是國民黨走向親中、毀憲亂政的罪魁禍首，去年放任0403花蓮大地震重建置之不理，帶著十多位國民黨立委赴中會見中國政協主席王滬寧，返台後推動一連串違憲法案，這次必須「擒賊先擒王」。

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綠營人士分析，罷免傅崐萁也是台灣派和中華民國派、橫跨藍綠的最高共識，曾任國民黨花蓮縣黨部主委的花蓮縣議會議長張峻，日前動員支持者揮舞中華民國國旗響應「護國大遶境」，當中不乏被視為鐵藍票倉的軍公教，因為他們是真正的中華民國派、真正的深藍、忠誠的國民黨員，根本看不下去傅崐萁的親共作為。

黨內人士預告，民進黨很快會針對傅崐萁祭出下一波攻勢，拭目以待；黨公職後續戰略不會凸顯自己，主要鎖定五五波、差臨門一腳的艱困選區「雪中送炭」，像是雲林立委丁學忠、新北立委廖先翔、桃園立委牛煦庭等，其他選區的罷免團體只要需要幫忙，民進黨也會傾力協助。

護國大遶境4日從立法院國民黨團總召傅崐萁的選區花蓮出發。（資料照）

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