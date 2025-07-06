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    氣象署「濱海鄉鎮風力預報」上路首戰！ 桃園沿海4區停班課

    中央氣象署發布「濱海鄉鎮風力預報」，供縣市首長放颱風假參考。（取自中央氣象署官網）

    中央氣象署發布「濱海鄉鎮風力預報」，供縣市首長放颱風假參考。（取自中央氣象署官網）

    2025/07/06 23:52

    〔記者林志怡／台北報導〕中央氣象署自今年7月起將「濱海鄉鎮風力預報」納入颱風風力預報資訊，提供各縣市更細緻的風力預報資訊，中度颱風丹娜絲以極少見的路徑來襲，也是新制上路以來首個侵台的颱風，明日停班停課的縣市中，桃園市即參考中央氣象署的濱海鄉鎮風力預報，精準針對4區停班停課，其餘地區正常上班上課。

    颱風來襲時，濱區和都會區的風力差異經常很明顯，中央氣象署表示，為了更清楚對外說明各區域的風勢變化，氣象署自今年7月起，於颱風警報期間擴充原有的風力預報內容，新增「濱海鄉鎮風力預報」資訊，從一個縣市、一個預報，進化到鄉鎮燈號，讓民眾理解風險程度。

    中央氣象署表示，濱海鄉鎮風力預報將把縣市細分為「濱海」與「非濱海」地區，提供定量的風力預報，讓各行各業可以依據氣象署的公開資訊，進一步運用，地方政府也能更精準地評估颱風風力影響範圍進行防災決策；民眾也能提早做好防風措施，避免風災帶來的影響。

    明日全台計有13縣市全縣市宣布停班、停課，但桃園市參考氣象署的海鄉鎮風力預報資訊，僅宣布蘆竹區、大園區、觀音區、新屋區停班停課，其餘地區正常上班上課。區正常上班上課。

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