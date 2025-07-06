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    大罷免不樂觀！「港湖除銹」每週40場陸戰掃街衝同意票

    罷免國民黨立委李彥秀的「港湖除銹」等罷團受訪指出，為衝刺罷免，將透過陸空戰，衝出同意罷免票。（資料照）

    罷免國民黨立委李彥秀的「港湖除銹」等罷團受訪指出，為衝刺罷免，將透過陸空戰，衝出同意罷免票。（資料照）

    2025/07/06 16:53

    〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免7月26日首波投票倒數，國民黨內評估罷免情勢轉趨「樂觀」，只剩下「3+1」席立委列危險名單，包含涂權吉、葉元之、黃建賓、鄭正鈐。罷免國民黨立委李彥秀團體「港湖除銹」受訪時坦言，目前罷免確實面對困境，為衝刺罷免他們除了祭出一週40場陸戰活動，也將在空戰上與其他罷團、政論名嘴合作，衝出同意罷免票。

    「港湖除銹」發言人Jason透露，目前罷免確實面臨困境，據這三個月的民調顯示，李彥秀低調且賣慘的策略恐怕正在奏效，她的支持比例默默上升了9個百分點。面對這樣的狀況，他們要持續提醒港湖居民，李彥秀看似無害，但其實是國民黨團總召傅崐萁集團的一員，共同在立法院投票同意許多親中的法案，這樣默默傷害台灣的協力者，必須請離立法院。

    針對未來陸空戰的強化，Jason說明，在陸戰上，他們複製李彥秀的一舉一動，一週出攤超過40場的宣傳活動，從早上六點的遊覽車送行，一直到晚上八點的垃圾車宣傳，無役不與。

    Jason補充，空戰方面，除了持續輸出政策論述，他們也與其他罷免團體以及政論名嘴合作，共同舉辦大型造勢活動，希望能向更多人傳達這場罷免運動的重要性，這不只是檢視個別立委的政績，更是讓台灣免受侵略的終局之戰。

    罷免台北市國民黨立委王鴻薇團體「山除薇害」提及，選戰進入最後階段，國民黨與共產黨聯手窮盡一切手段抹黑造謠打壓罷團是預料中的事，也顯示出此次台灣公民力量的堅韌偉大，而當國台辦也跳出來反對罷免，就知道公民已經成功了一半。

    山除薇害強調，他們會更加堅守選區的各個角落，尤其北松山傳統深藍選區，會更堅定透過各種不同的管道，告訴中華民國的正藍軍王鴻薇舔共賣台的事實與證據。

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