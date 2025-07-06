和林珍羽、許甫同台 徐巧芯：感謝民眾黨支援支持

立委徐巧芯6日舉辦藝文演出活動，邀請民眾黨副祕書長許甫、市議員林珍羽站台。（記者方賓照攝）

2025/07/06 17:15

〔記者蔡愷恆／台北報導〕大罷免攻防戰逐漸白熱化，已經通過二階連署、即將於26日投票的國民黨立委徐巧芯，邀請中山、大同區民眾黨議員林珍羽與民眾黨中央黨部副秘書長許甫，於今（6）日舉辦親子活動，並於活動開始前接受媒體聯訪。徐巧芯除了呼籲選民在26日投下反對票，也十分感謝民眾黨的支援與支持。

徐巧芯邀請李棠華特技團於信義區公所大禮堂表演，共有超過500名家長帶著孩子參與活動。到場的除了特技團之外，徐巧芯也和林珍羽、許甫同台，共同反對大罷免活動。徐巧芯說，她早在大罷免前就支持藍白合，且十分關注現在司法案子。她表示，對於民眾黨主席黃國昌參與昨（5）日的國民黨活動，以及黃國昌今日請許甫聲援反罷免覺得感動。

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表演前徐巧芯接受媒體訪問，後方突然有一市民經過，並高喊「大罷免大成功！」周遭徐巧芯的團隊此起彼落回應：「大罷免大失敗。」對此，徐巧芯驕傲地說，雖有不理性或是過於激進的人，不過這些人都是少數，且她的支持者現在越來越願意表達立場，會當場回覆口號。

立委徐巧芯（中）6日舉辦藝文演出活動，邀請民眾黨副祕書長許甫、市議員林珍羽站台。（記者方賓照攝）

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