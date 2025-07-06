「丹娜絲」雨彈轟19縣市 這3地炸大豪雨紅通通

中央氣象署凌晨發布對19縣市發布豪雨特報，其中，高雄、屏東及台東要慎防大豪雨。（擷取自中央氣象署網站）

2025/07/06 00:46

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署凌晨發布對19縣市發布豪雨特報提醒，受颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨。

今（6）日台東縣及恆春半島有局部豪雨或大豪雨；上午起屏東縣地區及高雄市山區有局部豪雨或大豪雨，花蓮縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市地區及南投縣山區有局部大雨或豪雨發生，宜蘭、澎湖、金門地區及蘭嶼、綠島有局部大雨發生機率；晚起苗栗到彰化、南投地區及新竹以北山區易有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石及山洪爆發，低窪地區慎防積淹水。

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大豪雨特報範圍：高雄市山區六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區；屏東縣全境；台東縣全境，蘭嶼、綠島除外。

豪雨特報範圍：南投縣山區埔里鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉、仁愛鄉；雲林縣全境；嘉義市全境；嘉義縣全境；台南市全境；花蓮縣全境。

大雨特報範圍：台北市山區士林區、北投區；新北市山區三峽區、石碇區、坪林區、平溪區、烏來區；桃園市復興區；新竹縣山區橫山鄉、北埔鄉、尖石鄉、五峰鄉；苗栗縣全境；台中市全境；彰化縣全境；宜蘭縣全境；澎湖縣全境；金門縣全境。

丹娜絲陸上警戒範圍。（擷取自中央氣象署網站）

輕度颱風丹娜絲路徑潛勢。（擷取自中央氣象署網站）

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