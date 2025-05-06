幽靈連署案黃呂錦茹不服羈押抗告 涉勾串、滅證駁回確定

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（右）抗告遭駁確定。（資料照）

2025/05/06 17:31

〔記者楊國文／台北報導〕台北地檢署偵辦藍營罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的連署書驚爆「幽靈連署」的偽造文書不法，查出國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉嫌偽造文書、個資法等罪且罪嫌重大，上月18日將她聲請羈禁見被駁回，當庭獲無保請回，但北檢抗告成功，北院更裁庭逆轉將她羈押禁見；黃呂錦茹不服，今天提起抗告，高等法院指出，黃呂錦茹不僅涉犯偽造文書等罪且罪嫌重大，事後又有與共犯勾串、滅證之虞，今裁定抗告駁回確定。

高院裁定指出，黃呂錦茹涉犯刑法行使偽造私文書、個資法的非法利用他人個人資料等罪，且罪嫌重大，加上黃呂錦茹與本案其餘共犯間，關於政治立場及犯行部分，均有利害關係，她事後又曾指示他人製作某文件傳送予共犯，有事實足認有勾串共犯、滅證之虞。

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高院認為，再審酌現今通訊軟體便捷、迅速、私密等特性，黃呂錦茹不無透過通訊軟體與其他共犯，就本案分工等情節進行聯繫以串證的可能性，因此有羈押必要。

北檢獲報偵查後認定，罷免綠委吳思瑤、吳沛憶的連署書，有抄錄名冊的情形，4月18日認為黃呂錦茹有勾串、滅證之虞，向北院聲押禁見黃呂。

北院4月19日清晨認為不能僅因黃呂是市黨部主委，就推論她參與或指示同案共犯抄錄名冊、偽造連署提議書，將她無保請回。

檢方不服，提起抗告成功，高等法院4月24日裁定認為，依據同案被告、相關證人供述，及罷免案提議人名冊、罷免案提議人名冊查對結果、黨員名冊與通訊軟體對話紀錄等證據，黃呂錦茹對全案犯罪事實有相當程度參與，北院原裁定有可議之處，撤銷發回北院更裁。

北院4月25日召開更裁定庭，並傳喚黃呂錦茹到案，認為依據檢方抗告提出全部證據資料顯示，涉嫌偽造文書、個資法等罪，罪嫌重大，且有勾串共犯、滅證之虞，為確保後續偵查、審判，有羈押必要，逆轉裁定黃呂錦茹羈押禁見。

黃呂錦茹日前收到正式裁定書後，不服北院更裁庭將她羈押禁見，今天中午透過北院向高院提起抗告。

全案目前有黃呂錦茹、黨部總幹事姚富文、書記長初文卿等3人被羈押禁見，姚、初2人的抗告日前已被駁回確定；第一區黨部執行長曾繁川請回，北檢另諭令「罷吳四騎士」的滿志剛、賴苡任、劉思吟各50萬元、陳冠安20萬元交保，領銜人李孝亮、林叡各30萬元交保。

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