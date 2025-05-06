涉台智光案北市議員陳重文判9年 高院今裁定延長限境8月、配戴電子腳環

國民黨北市議員陳重文涉台智光弊案，一審被依圖利等罪合併判刑9年，高院今開庭，傳喚陳出庭，裁定陳延長限境8月、配戴電子腳環、每天拍照回傳等監控措施。（記者楊國文攝）

2025/05/06 17:21

〔記者楊國文／台北報導〕國民黨籍台北市議員陳重文被控施壓北市社會局施作公托監視器雲端系統讓台智光辦理建置案，再居中讓台智光將相關設備採購發包給他成立的立錡公司從中獲得不法利益321萬餘元，陳一度被羈押，後來獲800萬元交保、限制出境並實施電子腳鐐科技監控，台北地院去年依圖利罪判陳8年6月，另判6月徒刑，得易科罰金；高院今開庭審理，裁定陳自6月1日起延長限制出境、出海8個月，並配戴電子腳環，每天晚上以手機拍照回傳科控中心等電子監控措施。

高院今下午3時40分開庭傳陳重文出庭，考量一審去年9月30日陳被限制出境、出海和住居8個月等強制處分、配戴電子腳環及每天晚間以手機拍照問傳科技中心以防逃至5月底期限將屆滿，訊問陳和律師、高檢署檢察官意見。

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陳重文對法院命他限制出境、電子腳環等科控規定沒有意見。陳說，像他上個月有事到淡水漁人碼頭，事先已向科控中心回報；他表示，由於他的選區是北市士林、北投等地區，甚至靠近山區，有時候在進行選民服務時，會收不到訊號，或出現誤報率高的情形，讓他感到精神壓力很大。

高檢署當庭主張，陳重文雖稱不可能逃亡，但仍有必要施以科技監控，如陳所說，若有時候會收不到訊號，則顯示如果未進行科技監控，將更無法掌握陳的行蹤。

檢方起訴指出，台北市政府與台智光（其母公司為台通公司）於2011年簽訂「台北市光纖網路委外建設暨營運案」契約（台北市光纖BOT案），雙方約定由台智光負責建置台北市轄內光纖網路，並享有25年經營權。

陳重文得知台智光較其他電信商有更低成本競爭優勢，且市府資訊局也曾發函給市府各機關，在光纖BOT案營運期間，應先租用台智光提供的網路服務，他竟於去年4月至6月間，利用議員職權索資、質詢或施壓，讓社會局公托中心監視器系統雲端建置案，依台北市光纖BOT案架構，由台智光辦理。另一方面，陳重文和康立錡成立立錡雲端公司，承攬相關設備採購。

台智光得知社會局公托監視器系統雲端建置案的開辦與陳重文攸關甚深，隨即安排向立錡雲端公司採購所需的監視器及相關硬體設備，每回都由立錡雲端公司出面接單後，再發包給康立錡獨資的維礦公司進行履約，讓陳重文從中圖得不法利益321萬8480元。

此外，陳重文在成立立錡雲端、立展公司時，涉嫌驗資不實；另與友人一同成立國亨公司，說好合作殯葬相關業務，竟在未經友人許可下，自行調整公司資本結構，並找妻子白惠萍製作不實股東同意書，涉嫌侵占國亨公司資產。

台北地檢署依違反貪污治罪條例圖利、公司法資本不實等罪，起訴陳重文、康立錡等人。

台北地院審理時，陳重文辯稱沒請康立錡去簽約，也沒找康承攬台智光的採購案。北院去年12月判決陳8年6月，不得易科罰金，褫奪公權6年，另判6月得易科罰金。全案上訴高院審理。

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