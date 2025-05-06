民調帶風向罷免 簡舒培批4年當不滿想罷耕耘20年的

台北市文山區傳出有電話民調帶風向罷免簡舒培。（取自簡舒培臉書）

2025/05/06 17:03

〔記者何玉華／台北報導〕台北市文山區上週出現電話民調詢問「是否認同簡舒培協助罷免賴士葆？」、「是否認同提議罷免簡舒培？」簡舒培表示，一個連4年議員都沒耐心當滿的人，要罷免在地耕耘20年的議員，這是輕視民意、玩弄民意，難道還要重蹈國民黨喊「以罷制罷」抄名單抄出問題的覆轍嗎?

民進黨台北市議員簡舒培之前揭露國民黨立委羅智強過去政治獻金使用，疑點重重，羅智強揚言提告並說要發動罷免簡舒培，嗆告第22天無動靜，卻在文山區傳出有電話民調意圖帶風向罷免簡舒培。

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簡舒培是台北市議員第6選區議員，行政區包含大安區、文山區；賴士葆是台北市立委第8選區，範圍包括文山區及中正區10里，羅智強是立委第6選區，只有大安區一個行政區。

簡舒培表示，近日有多名文山區支持者向她反映，上週接到電話民調問「是否認同簡舒培協助罷免賴士葆？」及「是否認同提議罷免簡舒培？」讓她聯想到是否就是羅智強說要罷免她的起手式？連賴士葆也一起加入了嗎？！

她認為，羅智強、賴士葆依舊劃錯重點，要罷免羅智強、賴士葆的，是大安、文山區的公民，這兩個人身處深藍選區卻面臨罷免危機，是因為所有公民拿著筆一筆一劃在罷免連署書上留下自己的資料，志工們一份一份集結起來的偉大公民力量，她只是與公民同行的其中一員。

簡舒培說，羅智強連4年的市議員都沒有耐心當完，完全無心市政，卻要罷免已在地耕耘20年的她，只因為她揭穿羅智強把近7成的政治獻金都給了自家基金會董事開的公司？師出無名所以做民調帶風向嗎？尤其是民調執行單位艾普羅，從羅智強去年10月成立「新國會智庫」之後，就經常接受羅的委託執行民調。

簡舒培強調，國民黨當初喊「以罷制罷」，結果抄名單抄出問題；如果政治人物只是要帶風向，民意是沒有那麼容易被操縱的；真正的「民意」，是在街頭巷尾無畏風雨、無懼滋擾都要出來擺攤邀大家簽連署的毅力、是即使大排長龍也要簽下連署書的決心、是用心研究法案，用言語和文字論述這些藍委為何不適任的堅持。提醒國民黨，不要重蹈覆轍玩弄民意。

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