剴剴在「人間地獄」折磨115天 律師求判惡保母115年或無期

剴剴的外婆（右）哭求法官判劉彩萱最重刑。（資料照）

2025/05/06 16:24

〔記者張文川／台北報導〕台北地院國民法庭審理保母姊妹劉彩萱、劉若琳涉凌虐1歲10月男童「剴剴」致死案，今下午由告訴人剴剴的嚴姓外婆及告訴代理人，表達對於劉氏姊妹量刑的意見，剴剴外婆當庭聲嘶力竭哭喊，希望將可惡、沒有人性、凌虐弟弟致死的人「判極刑、判最重刑！」

剴剴的外婆在法庭痛哭十幾分鐘，她說，當初透過兒福聯盟找保母、委託出養，就是希望能讓剴剴被好好地照顧，但劉彩萱姊妹太可惡、沒人性，凌虐弟弟致死的人，請求法官判處最重刑、極刑，外婆哭到難以言語，審判長請社工扶她到法庭外休息。

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外婆的律師也哽咽表示，剴剴到了劉家，就是他「無間地獄」的開始，「為什麼要讓剴剴在地獄？」劉彩萱之前曾派律師出面說要以100萬元和解，但外婆的律師痛斥，劉彩萱姊妹在法庭沒有一句道歉，外婆無法接受和解。

律師指出，劉彩萱姊妹犯案動機只是為了「不爽剴剴」，承認就是要整剴剴，凶殘的手段長時間罰站、遮住眼睛、綑綁，到了法院，只承認找得到證據的事實，其他的一概不承認，並非完全認罪，例如劉彩萱曾傳訊息給劉若琳說「真想一巴掌轟死他」，到了法院卻說是開玩笑。

律師說，劉彩萱聲稱花30萬元為剴剴辦法會，但沒有看到收據，超渡疏文也只是手機通訊內容，未見法會照片與實質的疏文，無法相信其說法，且疏文內容只是在祈求自己免卻牢獄之災和高額賠償，漠視剴剴的生命、毫無悔意，由於剴剴在「人間地獄」受虐115天，度日如年，告代因此請求法官判處劉彩萱115年總刑期或無期徒刑、劉若琳求刑18年。

國民法庭聽取量刑意見後，由審判長進行延押訊問，蒞庭檢察官認為，劉彩萱姊妹涉犯重罪，有逃亡之虞，且劉彩萱的女兒在加拿大，有資力足可逃亡國外生活，且劉彩萱認罪、劉若琳否認，仍有勾串可能，請求延長羈押禁見。劉氏姊妹的律師皆請法官依法審酌是否續押。

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