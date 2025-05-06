罷免吳思瑤更換領銜人 罷團「鮭魚回郵」寄2000份同意書

國民黨議員汪志冰（左起）、張斯綱、罷瑤團隊召集人賴苡任今天一起到北投明德郵局寄出2000份更換領銜人同意書。（地動刪瑤提供）

2025/05/06 15:58

〔記者何玉華／台北報導〕罷免民進黨立委吳思瑤的提案領銜人張克晉宣布退出，依規定換備補領銜人需經過簽一階意向書2分之1民眾同意；罷瑤團隊召集人賴苡任今（6）啟動「鮭魚回郵」計畫，寄出2000份更換領銜人同意書，之前網紅「四叉貓」劉宇稱願幫支付掛號郵寄費5萬6000元，賴苡任特別開好收據並製作感謝狀讚四叉貓「功在黨國」。

國民黨議員汪志冰、張斯綱今天陪同罷免團隊一起到北投明德郵局寄出2000份更換領銜人同意書；汪志冰表示，罷瑤總部目前面對很大壓力，她必須站出來支持年輕人，不能讓他們孤獨作戰。

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張斯綱表示，二階連署踴躍，已超過2萬份，呼籲民眾收到信務必回寄或親送，盼能在6月8日前完成連署並送件，也呼籲張克晉若有委屈、受到壓力可以說出來，國民黨一定會與他站在一起。

賴苡任表示，團隊根據中選會規定準備2054份更換領銜人同意書，特別命名為「鮭魚回郵」盼民眾收到同意書後能第一時間簽署並回郵，也歡迎民眾親自到罷免總部簽署同意書，同時持續連絡現任領銜人張克晉。對於外界質疑沒有連署，他強調若再有人說沒擺攤、沒連署，會把行動連署站開到吳思瑤服務處門口。

賴苡任特別感謝「四叉貓」支持「鮭魚回郵」，慷慨贊助首批2000件部分郵資56000元；團隊特別製作感謝狀感謝四叉貓團結朝野、功在黨國，率先成為民進黨陣營中第一位公開支持罷免吳思瑤的代表，貫徹大罷免、大成功、大團結、大合作。

國民黨議員汪志冰（中）、張斯綱（右）、罷瑤團隊召集人賴苡任今天一起到北投明德郵局寄出2000份更換領銜人同意書。（地動刪瑤提供）

罷免民進黨立委吳思瑤團隊召集人賴苡任今（6）啟動「鮭魚回郵」計畫，也為幫忙支付掛號費的網紅「四叉貓」劉宇開好收據，還特別製作感謝狀讚「功在黨國」。（地動刪瑤提供）

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