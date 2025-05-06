延吉廢鐵道停車場地下化增綠廊 北市年底辦地方說明會

延吉廢鐵道停車場未來將地下化，地面層規劃景觀綠廊帶設施，並重新設計道路路型與行人空間。（圖擷取自Google地圖）

2025/05/06 16:05

〔記者林承鴻／台北報導〕位於台北捷運國父紀念館站1號出口周邊的「延吉廢鐵道停車場」，自1989年開場營運迄今地方居民對於是否改建地下停車場爭議不斷。台北市議員趙怡翔去年提案將停車空間地下化，規劃綠廊帶，台北市停車管理工程處考量都市景觀縫合再造，評估停車場改建工程規劃，將於年底辦理地區說明會持續與地方溝通。

停管處表示，該停車場占地廣大僅做平面停車場使用土地利用效率低，經本月2日召開「台北市興建公有路外停車場審議委員會」進行第一階段審查，決議以都市縫合方向為目標，評估最具效益方案，進行改建。

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停管處表示，會議中委員提到，透過停車場改建地下化、地面層空間規劃景觀綠廊帶設施及道路路型與行人空間重新設計，達到美化市容景觀的目標外，亦能提升交通安全並達到人本交通理念，建置友善安全的行人環境，達成都市縫合、區域整體發展的效益。

趙怡翔表示，計畫涵蓋的範圍約4000坪，去年他在議會提案後，隨即拜訪副市長李四川，李四川在會中表示，台北市寸土寸金，任何空間一定要有效利用，願意加快規劃。趙怡翔感謝市長蔣萬安、李四川，以及交通局、停管處，充分展現魄力與決心，並回應地方民意的期待。

停管處說明，延吉廢鐵道停車場目前約有88%為國有土地，土地取得方式還需與中央單位協商。此外，由於該計畫尚有土地、地方反對聲音等問題尚待整合，停管處下一階段除將提送「台北市市有資產供需整合會議」進一步整合市府資源外，也將於年底辦理地區說明會持續與地方溝通，讓該計畫能順利進展。

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