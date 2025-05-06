規模7以上地震開啟地球「震動模式」？ 郭鎧紋揭危險期

花蓮外海昨晚發生芮氏規模5.9的地震。（圖為中央氣象署提供）

2025/05/06 13:04

〔記者林志怡／台北報導〕花蓮外海昨日接連發生地震，且少見的先有規模5.5的前震，再發生5.9的主震。地震專家郭鎧紋指出，從過往全球地震發生情況觀察可發現，只要任一處發生規模7以上的地震，接下來數週內地球就會進入「震動模式」，陸續發生規模5左右的地震，這次的地震可能與日前南極德雷克海峽規模7.4地震有關。

中央氣象署指出，昨日花蓮東側外海於晚間6時9分發生芮氏規模5.5的地震，地震深度約6.1公里，僅屏東、台中南部沒有測得震度，隨後在晚間6時53分，花蓮外海再發生規模5.9的地震，且與前2次地震發生位置相近，深度僅6.6公里，全台都有測得1級或以上震度。

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前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋指出，全球板塊互相牽動、能量與波動也會隨時間傳遞，從過去的全球地震發生情況來看，地球某處發生規模7以上的大地震後，全球板塊就會因為地震波傳遞，進入「震動模式」。

郭鎧紋解釋，地殼本身就會逐漸累積能量，並在達到一定程度後爆發，但較大規模地震發生後，震波會在地殼內持續傳遞長達數週的時間，也因此可能提早激發能量還在累積中的地震。

郭鎧紋舉例，青藏高原南部於今年1月7日發生規模7.1的地震，而此後約2週，嘉義縣大埔鄉在1月21日發生規模6.4的地震，而3月28日緬甸7.7地震過後，宜蘭等地也發生規模5.8的地震。

此外，郭鎧紋表示，前述規模7以上的地震過後數週內，除發生在台灣、規模達到5或以上的地震之外，世界各地在這段期間內也較頻繁的出現規模5左右的地震，而昨日發生地震之前，南極德雷克海峽也才剛發生規模7.4地震。

對於規模7以上地震可能提早激發各地地震，郭鎧紋認為，震動模式下，地殼不會累積到太大能量才一次性的釋放出來，但從過去經驗也可推測，往後若世界監測到規模7以上的地震，台灣在接下來數週內也可能有規模5左右的地震出現，民眾應該提高警覺。

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