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    新台幣劇烈升值 國民黨：喪權辱國「台版廣場協議」翻版？

    國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

    國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

    2025/05/06 12:55

    〔記者施曉光／台北報導〕我方談判團於美東時間5月1日完成對美國首輪實體磋商後，新台幣出現劇烈升值，國民黨智庫副執行長凌濤今日質疑政府「這次又賣了台灣什麼？」他以1985年美國為了解決鉅額貿易赤字，讓美元持續大幅度貶值，與日本、德國等國簽署「廣場協議」，後來造成日本經濟泡沫化為例，懷疑這幾天新台幣劇烈升值是否就是喪權辱國的「台版廣場協議」翻版？

    凌濤表示，當新台幣匯率劇烈升值，央行總裁把責任推給「炒匯禿鷹」，賴清德總統則指控在野黨炒作匯率議題，並聲稱是因「台灣經濟大好」，但國人不禁想問，為何陡升偏偏集中在5月1日談判之後這幾天？禿鷹突然看好台灣匯市而集體出手？台灣經濟一週內「突飛猛進」？

    凌濤說，「不要再欺騙人民了」，「上次把台積電送到美國，這次由鄭麗君率領的行政院經貿談判團，又對美國做了哪些讓步？又承諾了什麼？

    為何就在談判團於美東時間5月1日證實已完成首輪實體磋商，內容涵蓋關稅、非關稅貿易障礙、經貿合作等重要議題時，台幣在兩日內出現劇烈升值？」「這難道不是『台版廣場協議』的翻版？又一次喪權辱國卻遮遮掩掩、不敢對國人交代？」

    凌濤強調，從關稅戰到匯率戰，賴政府已連輸兩局，毫無對策，只會在國內大搞惡罷、政治追殺，導致台灣政局混亂、經濟雪上加霜，執政能力可說一敗塗地，賴政府執政之下是「台幣大升值，民主大貶值」。

    他批評賴政府，從上到下只會粉飾太平，任由台灣產業承受2次重擊，中小企業苦不堪言，勞工更將受到衝擊，「治國無方，大罷免三階投票與明年選舉，人民將用選票，給民進黨一個深刻的教訓。」

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