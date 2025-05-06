黃建賓爭取台鐵花東優惠票價、增南迴班次 卓揆、陳世凱允研議

行政院長卓榮泰與交通部長陳世凱接受立委備詢。（記者田裕華攝）

2025/05/06 12:38

〔記者林欣漢／台北報導〕台鐵將調漲票價，台東縣立委黃建賓今於立法院總質詢時，要求中央必須在調漲前推出花東優惠票價，並研議加開南迴早晚班次，對此，行政院長卓榮泰允諾，會在調漲前確定優惠方案；交通部長陳世凱也承諾會研議調整南迴班次。

黃建賓指出，交通部目前規劃的花東專屬優惠方案只有會員點數加倍，等於只有2%折扣金，若用台北到台東來回自強號票價計算，只能折扣約19元，跟來回票價調漲306元相比，根本是杯水車薪，另對於許多不會使用智慧型手機的年長者而言，會員制優惠更恐怕看得到吃不到。

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黃建賓強調，他不斷爭取花東專屬優惠票價跟折扣，就是因為東部的交通選擇及安全性，都比西部更為不足，結果票價卻漲得跟西部一樣貴，「要東部人怎麼接受？」

黃建賓表示，他已多次要求中央研議花東基金專款專用補貼，除獲得國發會主委及交通部長認同，連民進黨立委也呼應此方向，但交通部卻沒有任何具體作為。

黃建賓並提出兩點要求，第一，交通部必須要在台鐵新票價上路前，規劃好花東優惠票價方案，並研議直接補貼或折扣方式，而不是只有會員制點數優惠；第二，交通部必須立刻與國發會開會研商花東基金補貼事宜，並進行提案申請，作為穩定財源。

陳世凱回應，花東會員制點數加倍，有可能是4倍、5倍，會對花東多一些優惠，平日優惠也會更多。卓榮泰表示，如果真只有2%優惠票價，「不要說委員，我也覺得難以接受」，並向黃建賓保證，交通部一定會在調價前確定花東優惠方案且開始適用。

黃建賓也要求交通部，必須增加台東往返高雄的清晨與深夜班次，讓民眾無論到高雄就醫、讀書、工作，都能當日來回，減少交通時間及衍伸住宿成本，照顧台東人行的正義。陳世凱承諾，這個部份的需求確實存在，會研議來調整班次，南迴軌道建設也一樣會往持續前推進。

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