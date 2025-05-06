北市員警深夜路檢勤務不下車 在警車裡睡覺被路人抓包

北市中山分局警員執勤時在警車內睡覺，被路人抓包。（翻攝臉書匿名2公社）

2025/05/06 12:13

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市中山警分局一輛警車，昨天（5）清晨4時許停在林森北路與長春路口，被路人發現車上員警正在睡覺，上前敲打車窗、員警被驚醒後，還睡眼惺忪四處張望，一下子沒看到是誰叫醒他，整個離譜過程被拍下來PO上臉書，分局得知後火速祭出處分，表示黃姓警員未依規定執行路檢勤務，並於巡邏車上怠勤，已嚴重違反勤務紀律，將予記過嚴懲。

據悉，該名在巡邏車上睡覺的警員很年輕，擔任警察才約3年左右，去年從宜蘭調來中山分局，平日表現正常，當時正服深夜路檢點勤務，車上另名員警則站在馬路上，他懊悔向分局表示，是因為自己體力沒調節好，才在車上睡著了，對自己行為感到抱歉。

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該影片PO網臉書「匿名2公社」，引起網友正反議論，有人說他「累了就休息一下，人之常情」，也有人說，「要睡覺可以啊，我們體諒啊可以躲起來睡啊，但是哪麼在街邊大嘞嘞睡覺，被抓到還有一堆護航？」、「執勤中又停紅線這樣給人的觀感真的不好」，更有人說，「最不可思議是他看不見你！」「如果靠近的是歹徒，後果可能不堪設想…」

中山分局表示，圓山派出所黃姓警員於5月5日4時許，未依規定執行路檢勤務，並於巡邏車上怠勤，嚴重違反勤務紀律，本分局業予記過嚴懲，並將強化勤務督導，以維護勤務紀律及執勤安全。

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