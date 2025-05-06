美CIA發布中文策反影片 民進黨中國部：民主陣營正面迎戰中共滲透

美國中情局公開策反中共官員的影片，描述中國高層、基層官員都對政府、黨失望。（擷取自中情局X）

2025/05/06 11:40

〔記者陳昀／台北報導〕美國中央情報局（CIA）近日推出全中文策反影片，揭示中共的監控機制，民進黨中國部今天指出，中共滲透已成為國際焦點，民主陣營正面迎戰，而台灣的立場始終明確，就是「與極權保持距離，與自由世界並肩前行」。

民進黨中國部指出，近日美國中央情報局（CIA）罕見推出全中文策反影片，公開呼籲中共高層與基層官員「為自己與家人掌握命運」，主動聯繫美方。這不是劇情片，而是民主世界對極權資訊控制、監控與迫害的強力反證。

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民進黨中國部表示，影片中的自白震撼人心，一名中共高官坦言：「一個人憑空消失，也早已不是什麼罕見的事。」另一位基層幹部則說：「努力耕耘一輩子，最終卻只是為別人做事。」這些內容揭示出中共體制內部的恐懼、內鬥與無所不在的監控機制，也揭露了為何越來越多中國人選擇冒險接觸外部世界、尋求真相與保障。

民進黨中國部表示，美國不只在情報領域出手，更在國際舞台揭露中共資訊戰的真面目。日前在聯合國安理會非正式會議上，美國副政治參事吳婷（Ting Wu）以中文發言直斥中共資訊與認知操控行為：「中國言行不一，說一套做一套。」

吳婷明確指出，中共長年利用補貼與非市場手段製造產能過剩、操縱發展援助資源、強行輸出話語權，甚至持續濫用2758號決議孤立台灣，試圖誤導國際認知與操控輿論場域。民進黨中國部認為，這場發言不只是外交場上的批判，更是對極權認知作戰體系的正面揭露。

民進黨中國部強調，台灣正站在這場資訊戰與認知作戰的最前線，我們清楚看到，從情報滲透到輿論操弄、從數位攻勢到話語控制，中共正以全面性手段滲入自由民主社會，這場新型態的戰爭，台灣也首當其衝。

民進黨中國部表示，台灣是民主陣營的堅實一環。處於資訊戰與地緣政治對抗的第一線，台灣的每一次發聲、每一項政策選擇，都是對民主價值的堅守與實踐。從推動資訊透明、強化社會防衛，到深化與理念相近國家的安全合作，台灣的立場始終明確，就是：與極權保持距離，與自由世界並肩前行。

民進黨中國部強調，面對日益升高的認知作戰與滲透行動，我們要抵抗滲透、捍衛台灣，更堅定地守住民主自由。這不只是政黨的責任，更是整個社會的共同挑戰。我們呼籲國人提高警覺、辨識資訊真偽，共同強化台灣的社會韌性與民主防線。唯有全民齊心，正視滲透手法的演變，台灣才能在複雜的國際局勢中穩健前行，讓世界看見我們對自由的承擔，對和平的堅持。

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