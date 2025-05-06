關注環境永續 教育部攜手輔大辦創新提案競賽

關注環境永續，教育部攜手輔大舉辦創新提案競賽。（教育部提供）

2025/05/06 11:54

〔記者林曉雲／台北報導〕為激發學生關注民生與環境永續議題，教育部舉辦「2025全國大專院校民生產業永續循環創新提案競賽」，即日起開放報名至5月21日，鼓勵學生運用創新思維與實際行動，針對各類民生產業議題，提出具體可行的解決方案，最高獎金2萬元。

教育部資科司科長高志璋說明，教育部指導輔仁大學主辦賽事，分為初選與決賽2階段，初選以書面企劃書進行評選，評分指標包括創新性、永續性、可行性、影響力及社會責任；決賽則以簡報與答詢方式進行，及製作3分鐘提案影片，以多元形式展現提案構想與執行潛力，最終選出第1至3名、2組優選及3組佳作，最高獎金2萬元，比賽中並規劃培力工作坊、業師輔導及賽後（暑期）大師培訓班，協助得獎團隊進一步挑戰全國性創新競賽。

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高志璋表示，教育部自前年起推動「人文社會與產業實務創新鏈結計畫」，鼓勵大學課程與業界合作，融入專題實作及競賽參與，引導人文社科領域學生了解產業界實務需求或實際問題，也透過跨域、跨校的教師成長社群、資源分享平臺等方式，建立人文社會與產業實務鏈結的創新生態系統，競賽參與是iLink計畫重要的一環，除了介接「TiC100社會創新實踐家」、聯發科技的「智在家鄉」、「環境關懷友善設計」及「Inno Connect+全國服務創新跨界共創」等全國性競賽外，也鼓勵擔任區域資源中心學校的輔仁大學、實踐大學及成功大學辦理專題競賽。

其中，輔大舉辦的賽事，是為了鼓勵大專院校學生運用永續循環、設計思考及實際行動，3至5人組隊，從「智慧農業與綠色食品」、「循環經濟與資源回收」、「能源效率與可再生能源」、「綠色設計、製造與永續包裝」及「社會責任與公眾健康」等民生產業議題中，提出具創意與可行性的專題提案，也藉此鼓勵教師將循環經濟觀念融入課程，引導學生從土地與生活周遭挖掘新價值，發展具落地實踐力的創新提案，共同形塑台灣未來的永續經濟藍圖。競賽網網址為https://fjufdirc.wixsite.com/2025。

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