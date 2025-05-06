徐巧芯驚吐「被罷免就不能選台北市長嗎？」 網友熱議

上月底，台北市長蔣萬安（左）和立委徐巧芯（右）出席松山區里長有約的活動。（資料照）

2025/05/06 00:52

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免國民黨立委徐巧芯的民團上月底宣布二階連署達3.6萬份，超過法定門檻150%；徐巧芯也開始緊張，近日積極呼籲不同意罷免。不過徐巧芯似乎已設想到自己如果真的被罷掉的後路，5日脫口「被罷免就不能選台北市長、桃園市長嗎？」，引發鄉民熱議。

徐巧芯5日上YT「不演了新聞台」節目「吃飽來打臉」 時，談到自己的罷免案二階連署份數遠超法定門檻，宣稱自己其實看得很開，但下秒就嗆聲罷團的人不要以為把新生代藍委罷掉事情就結束了，她人還在，要罷免就來，反正如果真的被罷免掉她也沒事做，她就也來搞罷免，就算要身分證連署也可以做，她要一個一個把綠營的人罷掉。

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她還說，假設真被罷免，到時候就有很多時間幫自家人輔選，畢竟當立委非常忙碌的，她會有更多時間。徐巧芯還說，為什麼只有立委可以做？她還是有很多可以發揮的空間，當然沒有人想被罷免，藍營也沒人覺得自己會被罷掉，總之她就是想得很開，罷團以為罷免就可以破壞藍營接班計劃，但他們錯了，「是怎樣？被罷免就不能選台北市長、桃園市長嗎？」（影片1時8分5秒處）

徐巧芯的發言隨即引發鄉民熱議，「要不你問問蔣萬安願不願意禮讓？」、「對手一定爽翻了，只要把中指圖拿出來遊街躺著選」、「原來已經想好後路了啊」、「莫名想看徐巧芯跟蔣萬安爭市長」、「我支持她用鬥費鴻泰的精神鬥掉蔣萬安」、「現在是妄想症牙起來了？」、「接班？笑死，你以為連家勝文是靠所謂白手起家搶到位？」、「國民黨講血統的，她的背景……講這種就是不知天高地厚」、「想選市長？輪不到妳啦！」

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