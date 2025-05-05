賴總統親上火線！ 發表談話釐清台幣升值主因 重申台美談判未涉匯率

賴清德總統發表談話，說明新台幣升值主因。（總統府提供）

2025/05/05 17:51

〔記者陳昀／台北報導〕針對近日新台幣升值與匯率市場變動，賴清德總統傍晚發表談話，強調這次台幣升值主要是外匯市場預期心理、外資匯入買超台股所致，代表外資仍對台灣的產業深具信心，雖然台灣因貿易逆差被美國列入觀察名單，但從未被認定為匯率操縱國，台美談判自然也不會涉及匯率，呼籲有心人士不要刻意散佈不實訊息。

首先，賴清德指出，這波新台幣升值主要來自市場的預期心理。台灣去年全年經濟成長率達4.59%，創下3年來最佳表現，今年第一季的概估成長率將達5.37%。即便面臨美國總統川普提出「對等關稅」政策的衝擊，但從國際貨幣基金（IMF）對2025年各國經濟成長預測的最新修正，亞洲四小龍中，香港、韓國、新加坡皆被下修，唯獨台灣從2.7%上修至2.9%，甚至優於日本的0.6%。

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賴清德說，台灣經濟表現良好是全體台灣人民的努力打拚的扎實基礎，這也顯示，雖然台灣不同產業間競爭力會受到不同程度的影響，但台灣的經濟體質仍然強韌良好，大家要對自己有信心，對台灣有信心。

第二，賴清德表示，新台幣匯率升值也與近期外資匯入買超台股有關，自4月2日美國提出對等關稅政策以來，全球股市劇烈波動，台股一度跌破1萬8000點，但歷經幾次震盪，也逐步回升到2萬點以上。而外資擴大買超台股，也升高近期對新台幣升值的預期心理；不過，這也表示，即便面臨美國關稅政策挑戰，外資仍對台灣的產業深具信心。

第三，賴總統指出，儘管預期心理會影響匯率，但近期出現許多不實訊息，企圖操縱市場預期心理，非常遺憾看到許多政治人物，竟鎖定匯率議題炒作，導致市場被誤導與非理性的預期心理，「政黨可以競爭，國家不能犧牲；政黨可以競爭，人民不能犧牲。」

第四，賴清德重申，中央銀行及行政院經貿談判辦公室都已經證實過，這次台美雙方關稅談判，並未觸及匯率議題，台美貿易逆差主要是長年所累積而成的國際貿易分工結果，今年2月的統計為例，台灣出口美國的產品，近7成集中於在由美國買家主導的電子產品，包括AI、資通訊、半導體跟相關產品，證明台美供應鏈之間的分工，以及供應鏈可以互利、互補。

賴清德進一步指出，雖然台灣因貿易逆差被列入美國的觀察名單，但從未被認定為匯率操縱國，既然貿易逆差與匯率無關，台美之間的談判自然不會涉及匯率。因此，他也要請有心人士，不要再刻意散佈不實訊息。

最後，賴清德強調，當面對台美貿易談判的關鍵時刻，執政團隊會在「確保國家利益」、「維護產業發展」，以及「絕不犧牲任何一個行業」這三大原則下，快慢有序、穩健應對，他要再次呼籲，政治不應該介入市場操作，甚至造成市場不理性反應。

賴說，台灣的經濟，是一代又一代人的共同打拚，才從家庭工廠，成為世界大廠，不分朝野政黨，無論政治立場，我們都有責任共同守護。拜託所有好朋友，把他發布的正確訊息分享給身邊的親朋好友，一起用理性的態度，團結的力量，因應國際經貿變局。

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