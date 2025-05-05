座車遭爆廠商提供立刻過戶 四叉貓再秀「徐巧芯出入Hotel」鐵證片！

四叉貓PO出掛牌「CXX-6880」的LEXUS ES200在某停車場停車的影片。（圖翻攝自四叉貓臉書）

2025/05/05 17:05

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯今年3月底爆出違規開進河濱單車道的座車，被網紅「四叉貓」劉宇踢爆是廠商「提供」，且疑似未進行財產申報，且此事曝光後，該座車隨即辦理過戶換牌，遭疑作賊心虛。昨天（4日）四叉貓再抓包，該車雖已過戶，但使用人仍是徐巧芯，今天（5日）他更公開一段徐巧芯座車近日出入某旅館的影片，引發網友熱議！

國民黨台北市黨部3月30日在麥帥一橋下舉辦政策說明會時，徐巧芯座車違規開進活動現場旁的河濱單車道，並停放在橋下空地，引發爭議。4月1日凌晨，四叉貓在臉書揭露違規轎車車型為LEXUS ES200，售價約170萬元，出廠時間為2022年11月，上次過戶時間是2024年2月5日，判斷可能是二手車。當時四叉貓預告，徐巧芯最後一次財產申報是2024年2月29日，他當天睡醒就要去查該車有沒有確實申報。

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不料四叉貓再次查詢監理站資料，發現在他發文預告之後，該車在當天上班時間馬上到台北市監理所辦理過戶，質疑「我是不是不小心發現了什麼？怎麼巧芯這麼急著辦過戶？」後續他又踢爆，那輛LEXUS ES200其實是徐巧芯的廠商「提供」，懷疑有收回扣之嫌。事隔一個多月，四叉貓昨天抓包該車不只過戶，還換了車牌，從原本的「BXX-3389」變成「CXX-6880」，且到現在還是徐巧芯在使用。

今天四叉貓再PO出掛牌「CXX-6880」的LEXUS ES200在某停車場停車的影片，隨後可以看到徐巧芯下車，證明車子仍是徐巧芯在使用。四叉貓透露，該影片是本月3日，於北市松山區八德路上的「阿樹國際旅店」拍到的。

四叉貓表示，「有一家廠商販售淘寶商品給徐巧芯當競選小物，該廠商名下的車『BXX-3389』提供給徐巧芯使用，上個月被我抓包之後，廠商當天就跑去把『BXX-3389』辦過戶更改車牌，然後同台車改成『CXX-6880』，依然是徐巧芯在搭乘，請問今天這台車會再過戶一次嗎？」

面對四叉貓的爆料，徐巧芯今下午僅簡短回應稱「一切合法」。對此，四叉貓質疑這樣的回應表示她很心虛，廠商給的車坐的卻都是徐巧芯，為什麼可以一直無償提供？先前徐巧芯對外稱那不是她的車，是不是財產不想受監督，才登記在他人名下？四叉貓直言，如果徐巧芯今天是民間人士就算了，但她身為立委應受人民和政治獻金法監督，但她卻不避嫌且一直疑似有利益交換，他正告徐巧芯，不要以為這個簡單就可以翻頁，他會監督到底。

停好車後，可以看到徐巧芯下車。（圖翻攝自四叉貓臉書）

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