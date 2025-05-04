青年軍涉假連署成黨棄子？傳藍幫王鴻薇、徐巧芯留議員空缺

「罷吳四騎士」罷免吳思瑤召集人賴苡任（左起）、罷免吳沛憶召集人兼劉思吟、前國民黨青工會總會長滿志剛及國民黨青年部前主任陳冠安等人，依偽造文書等罪嫌諭令交保。（資料照）

2025/05/04 22:55

〔記者劉詠韻／台北報導〕國民黨北市黨部主委黃呂錦茹涉罷免案偽造連署被羈押，黃呂曾言，將視罷免綠委青年軍表現，拔擢參選2026年台北市議員。而今青年軍被檢調約談，「罷吳四騎士」陳冠安、賴苡任、滿志剛、劉思吟，罷吳領銜人李孝亮及劉思吟丈夫林叡能否在為黨犧牲後出線參選，仍要視他們危機處理能力。另藍營遲未公布議員參選人，不排除為深陷罷免危機的王鴻薇、徐巧芯等人留後路，日後回鍋參選議員。

黃呂錦茹過去提及，領銜罷免民進黨立委的青年軍於明年有機會參選台北市議員，青年軍並在國民黨高層的決策下展開罷綠行動。不過隨著北檢擴大偵辦幽靈連署案，「罷吳四騎士」陳冠安、賴苡任、滿志剛、劉思吟、罷吳領銜人李孝亮及劉思吟丈夫林叡先後被約談到案，並依偽造文書、違反個資法等罪交保，同時限制出海出境。六人中，又以賴苡任、滿志剛、劉思吟涉案情節嚴重，以50萬元交保；李孝亮、林叡30萬元交保，陳冠安則交保20萬元。

請繼續往下閱讀...

台北市中正、萬華選區議員應曉薇去年因捲京華城弊案遭收押，作為同選區的民進黨議員吳沛憶當選立委，目前第五選區議員仍空出2席。據指出，國民黨前主委黃呂錦如原先有意內推罷免領銜人劉思吟、李孝亮及賴苡任參選議員，但自黃呂被收押後，藍營積極反攻大罷免浪潮，黨內對補選議員未有新動作。

地方人士分析，曾被外界認為補選議員呼聲最高的李孝亮，實際上並不符朱立倫的用人標準，從近期李母為兒發聲，指擔任領銜人全受國民黨高層指示，並質疑黃呂錦茹疑似為幫丈夫報仇才找李孝亮當領銜人，以及強調兒子不斷遭到國民黨大咖施壓等語，均為原已深陷罷免威脅的國民黨再添幾分風波。

儘管李孝亮事後澄清，強調所有作為出於自願，並未被誰逼迫，但該說辭顯然仍無法平息爭議。地方人士直言，反觀身為罷免吳思瑤的召集人賴苡任，不僅學歷優渥，從財經法律系畢業後透過五年一貫學制取得學士及碩士學位後，再赴北京大學法學院就讀博士班，陸續擔任國民黨副發言人、傅崐萁辦公室助理，無論是形象、學歷及相關危機處理的因應，賴苡任反倒更符合朱立倫的用人原則，參選議員的機會相對更高出一籌。

另地方上有聲音傳出，國民黨雖採「以罷制罷」口號全力衝刺罷綠委達二階連署，但相對不如罷藍委氣勢。鑒於二階連署將近尾聲，藍營如今正四處奔波反制大罷免，一方面遲未公布議員參選人的原因，不排除是為深陷罷免危機的王鴻薇、徐巧芯、羅智強等人鋪後路，方便他們日後回鍋參選議員的可能。

針對藍營為徐巧芯等人鋪路的消息流出，有藍營人士坦言機率不大，畢竟當選立委後，若再重新回鍋議員堪稱天方夜譚，也間接等同等「降級」，屆時恐讓外界看笑話。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法