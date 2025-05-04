獨家》自來水管有解！北市拆公館圓環 地下道8月填平

台北市長蔣萬安決定要拆除連續7年全市肇事熱點第一名的公館圓環。（台北市政府提供）

2025/05/04 20:32

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府原定9月啟動拆除公館圓環計畫，經評估交通影響及去年啟用的原水管可穩定支援公館淨水場水源，決定廢棄圓環下方直徑2000毫米原水管，大幅降低工程難度，副市長李四川表示，車行地下道將提前在暑假封填，路型設計已委託顧問公司規劃，預計6月底前全部定案，整個工程計畫在明年農曆年前完成。

公館圓環拆除討論已久，最大困難在於圓環下方供水公館淨水場直徑2000毫米的原水管無法遷移；台北市長蔣萬安今年3月底拍板拆除公館圓環後，工程單位研議出將圓環下方的車行地下道填平，原水管管下降高度，圓環回復為正交路口。配合路型設計，工程將分3階段進行，今年9月啟動水管調降作業，明年春節前封填地下道，明年8月前路型調整完成。

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李四川指出，跨局處的工程小組會議研議，台北自來水事業處盤點跨場、跨區調度水資源後，去年6月啟用的翡翠原水管可穩定支援公館淨水場，原來已年代久遠的原水管決定廢棄，如此一來，將大幅縮小施工難度；預計6月28日進場準備施作，利用車流較少且不影響學生上學的暑假進行地下道封填，工期約一個月，8月就可以填平。

李四川表示，填平後的路口路型已委託顧問公司規劃設計，預計6月底前全部定案後，展開地方說明會，農曆年前整個路口工程全部完工。

北水處說明，公館圓環下方的原水管是從長興淨水場供水給公館淨水場，廢棄使用後，調度其他管徑水管支援，每天仍會有8萬噸差額；過去直潭淨水廠使用南勢溪水，一旦暴雨及颱風造成溪水濁度升高，就不足以支援公館淨水場。去年6月翡翠原水管完工後，有了穩定的水源，經評估可以用跨場、跨區域的水源調度，降低交通衝擊的社會成本。

台北市長蔣萬安決定要拆除連續7年全市肇事熱點第一名的公館圓環。（台北市政府提供）

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