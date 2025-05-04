假改運真詐財！靈骨塔投資詐騙滲透環南市場 攤商失2千萬積蓄

針對攤商資料外流事件，台北市場處回應均依法使用，事發後已於環南市場透過廣播方式，提醒攤商及消費者對於陌生推銷投資應提高警覺。（記者劉詠韻攝）

2025/05/04 17:34

〔記者劉詠韻／台北報導〕作為台北市攤商數最多的環南市場歷經多年改建，今年3月初試營運期間卻遭爆有詐騙集團竊取攤商個資，並號稱生基位改運擋災，進而騙光雞肉商與菜販2000萬積蓄。刑事局詐欺犯罪防制中心金融研析股股長洪丞奇示警，從事靈骨塔的犯嫌甚至把整齣騙局包裝成民事交易糾紛，警方獲報後若未對案件結構深入查辦，恐難以成立詐欺罪。

主謀蔡男已非首次詐欺，從去年至今年間將觸角伸入環南市場，堅稱保證獲利向菜販及肉商推銷投資靈骨塔，騙走逾兩千萬畢生積蓄，犯後為規避資金追查，甚至將親人的帳戶當人頭使用。環南市場自治會長林勝東接受電訪時回應，蔡男可能從不明管道竊取攤商個資實施詐騙。

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針對攤商資料外流事件，台北市場處回應均依《個人資料保護法》及其施行細則使用攤商個人資料，事發後已於環南市場透過廣播方式，提醒攤商及消費者對於陌生推銷投資應提高警覺。

刑事局詐欺犯罪防制中心金融研析股股長洪丞奇則指，從事靈骨塔詐欺犯多具幫派背景，不法取得未上市的股票名單後，佯裝當初股票公司的第三方聲稱可協助追回損失，讓被害人落入以「股票換購靈骨塔位」為名的陷阱，有犯嫌甚至把整齣騙局包裝成民事交易糾紛，警方獲報後若未對案件結構深入查辦，恐怕難以成立詐欺罪。

北市殯葬處直言，相較私立納骨塔，公立納骨塔不以營利為主，主要提供市民追悼亡者時能有一處骨灰存放，而骨灰存放規費僅合理反映建造及營運成本，以陽明山臻愛樓為例，骨灰寄存所在骨灰的櫃位高低，收取5萬至6萬元不等規費。

另基於地狹人稠的因素，《殯葬管理條例》第28條規定需有使用年限，而使用年限的長短並隨著地方規定而不同，儘管私立納骨塔因業者有其營運及商業考量，且隨著地段、服務品質及各種建照成本產生不同的價格區間，低價介於5萬或6萬元，高價則可能數十萬至上百萬。

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