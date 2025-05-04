澳洲豬檢出萊劑！ 食藥署指符合規定可流通 專家籲落實產地標示

毒物專家認為，政府務必確保國內流通的豬肉產地明確，才能讓消費者有更好的選擇。示意圖。（資料照）

2025/05/04 15:54

〔記者林志怡／台北報導〕近期有一批自澳洲進口的豬肉遭檢出萊克多巴胺（萊劑），成為我國首批檢出萊劑的進口豬肉，食藥署指出，由於該批豬肉符合相關法規的殘留容許量規定，已依規定核發輸入許可通知，可在國內銷售流通。但毒物專家認為，政府務必確保國內流通的豬肉產地明確，才能讓消費者有更好的選擇。

食藥署指出，近期食藥署邊境受理報驗澳洲「冷凍豬腳」 1批，重量計22.99公噸，依規定查驗並抽樣送驗乙型受體素，檢出萊克多巴胺0.001ppm，符合「動物用藥殘留標準」的殘留容許量0.01ppm，因此4月29日依規定核發輸入許可通知。

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此外，食藥署表示，這批豬肉經輸入查驗合格放行，可在國內銷售流通，未來也持續依「食安優先、科學分析、國際標準及市場稽查」辦理，對於其他進口豬肉，採一般抽批查驗，會持續依風險滾動調整查驗方式。

北榮職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說，萊劑屬於交感神經興奮劑的一種，若使用量過多，可能造成心跳加快、心悸、手抖或腸胃道症狀，嚴重時還可能引起心律不整，且在動物飼養使用上，確實發現使用後躁動不安的情況。

但楊振昌說，飼養動物時的萊劑用量，與人類食用肉類時，肉品所殘留的劑量差很多，國際報告從未出現過有人因為食用帶有萊劑的肉品後出現急性中毒的情況，至於是否有慢性危害，相關研究還有爭議。

若肉品檢出的萊劑殘留量在法定標準內，楊振昌認為，並不會有什麼特別的危險，這次澳洲進口的豬肉檢出萊劑，代表澳洲確實有在使用這樣的藥物，大家也難免會擔憂是否會有其他肉品沒被驗到，殘留量卻已經超標，怎麼確保消費者安全，是政府需要思考的。

楊振昌強調，我國流通的豬肉有90%以上是國產出，有些消費者就是不想冒著吃到萊劑的風險、選購進口豬肉，因此豬肉的產地一定要標示清楚，才能讓消費者有更好的選擇。

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