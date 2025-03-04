猛毒？捷運車廂天花板狂滴黑色液體 北捷回應了

有乘客驚見北捷車廂天花板有不明黑色液體滴落。（圖擷取自Threads）

2025/03/04 21:55

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受到鋒面影響，雙北地區3日晚間下起強烈雷陣雨，更降下冰雹。然而，台北捷運部分車廂內部竟出現異常狀況，有乘客驚見車廂天花板有不明黑色液體滴落，直呼「猛毒的顏色？」。對此，北捷今（4）日解釋，黑色液體並非異物或污染物，而是是空調冷凝水混合保溫泡棉碎屑。

一名網友在Threads上分享影片，畫面顯示，黑色液體自捷運天花板縫隙不斷滴落，地板上逐漸積成一灘黑水，令原PO驚訝地表示，「不可能搭捷運回家搭一搭流東西下來吧……猛毒的顏色？」。

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影片曝光後，引發網友熱烈討論，紛紛留言表示，「這是4D版猛毒？」、「北捷新推出的沉浸式體驗？」、「還好沒人站在那，不然應該會崩潰！」、「電影宣傳手法嗎？」、「要是這時候捷運停下來燈光開始開始閃爍的話，感覺挺有電影感的」。

對此，北捷回應，經調查發現，黑色液體並非異物或污染物，而是由列車空調冷媒管路外包覆的黑色保溫泡棉所產生的碎屑。由於當晚瞬間大雨導致空氣潮濕，冷凝水增加，這些碎屑堵住了冷凝水排水孔，隨著凝結水透過天花板縫隙滴落至地面。並表示，受影響的列車已送回檢修，並更換新的保溫泡棉，以防止類似情況再發生。

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