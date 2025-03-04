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    批賴清德台獨「敗家子」 蕭旭岑：護國神山都守不住就是出賣台灣

    馬英九基金會執行長蕭旭岑。（資料照）

    馬英九基金會執行長蕭旭岑。（資料照）

    2025/03/04 22:57

    〔記者施曉光／台北報導〕馬英九基金會執行長蕭旭岑今天受訪說，當美國逼著台積電到美國投資3兆台幣，核心技術轉移，賴清德總統卻沒有任何表態，就是不折不扣出賣台灣的行為，比守護稀土的烏克蘭總統澤倫斯基還不如，無論民進黨立委吳思瑤與民進黨中央再怎麼攻擊前總統馬英九，也都無法掩蓋賴清德「賣台」，連「護國神山」都讓渡出去的事實。

    蕭旭岑指出，賴清德連台積電都要犧牲掉了，果然「台獨金孫」，才是真正賣得掉台灣的「敗家子」，既然賴清德做不到守護台灣利益，他呼籲大家罷免總統。

    蕭旭岑說，他想起小時候在台灣鄉下，嘴巴說最愛祖厝的人，出賣祖產就最多，民進黨正是如此，嘴巴一直講愛台灣，出賣台灣多祖產最多，如今連台積電都送給美國了。

    他還說，台灣把最重要的資產給了美國後，到底換得什麼？美國總統川普把話講白了，台積電到美國後，即使台海戰爭，美國也無後顧之憂，還可以生產晶片，這不是「棄台論」嗎？民進黨政客還在扯「中國」、「認知戰」，真的把台灣人當白痴嗎？真正愛台灣的人，不會允許台積電被搬走，國民黨時期發展台積電，民進黨卻把台積電送給美國。

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