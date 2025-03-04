北市警偵查隊長「罕見」異動 2名甲區分局隊長回大隊引議論

台北市警局。（資料照）

2025/03/04 19:28

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台北市警局發布百名警官異動

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警局在今天發布一波100名人事異動案，其中最讓警界關注的，莫過於此次偵查隊長異動。因為在這波人事案中，有2名甲區分局的偵查隊長，被調回刑警大隊擔任外勤隊長，在這種調法在以往而言，幾乎等同「出事」，格外引起警界議論紛紛。

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據悉，在這波人事異動中，最讓警界驚訝的，就是有兩名甲區偵查隊長被調回刑警大隊擔任外勤隊長，還有中山分局偵查隊長由大隊外勤隊長直接派任。

一名資深刑警指出，在北市警方生態中，偵查隊長由大隊外勤隊長幹起，再派往郊區分局，最終才有可能前往市區繁重的甲區分局；若隊長出包、被連帶處分，就可能被調回大隊擔任外勤隊長「就近看管」。因此號稱「天下第一分局」的中山分局偵查隊長，此次由大隊外勤隊長直接派任，相當罕見。

據了解，警方為因應近來犯罪情勢，針對黑、槍、毒、詐展開掃蕩，但有些分局長認為底下的偵查隊長「辦事不力」、「做事消極」，頻頻「客訴」，提報偵查隊長不適任，希望能夠換上「像樣一點」的人選。

北市警高層在此次人事案發布前，就曾多次在會議中「警告」各外勤偵查隊長，若再不展現積極企圖心與工作熱誠，「就等著回大隊」，也確實展現在此次人事異動案中。不過，除了兩名回大隊的隊長，其實還有一名「被客訴常客」，恰好因升職暫時離開刑事圈，因而「躲過一劫」。

除此之外，不少有企圖心的偵查隊長，在此次調動前也各顯神通，四處找關係、人脈想請託調任到甲區分局擔任偵查隊長，讓高層相當頭痛、不堪其擾。

警界分析，在此次人事案中，警界高層透過這種「跌破眼鏡」的調整方式，向外勤隊長透露出兩種訊息。第一就是「殺雞儆猴」，如果工作上不積極、不主動，就會被調回去大隊「洗臉」；第二則是讓人脈廣大、四處請託者知道，必須透過工作、表現才能夠得到相對應的職務，不是四處找人「喬」就有效。

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