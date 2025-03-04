洪秀柱：台積電出走 民進黨背叛台灣人、出賣中華民國

前國民黨主席洪秀柱。（資料照）

2025/03/04 20:50

〔記者施曉光／台北報導〕台積電應美國要求赴美投資千億美元，包括先進封裝設施與研發中心，前國民黨主席洪秀柱今天發文質疑，在美國壓力下台積電出走，被民進黨政府當成討好美國的籌碼，這是對台灣人民的背叛，更是對中華民國的出賣！

洪秀柱還舉中國企業華為為例說，華為當年被美國打壓，中國政府全力支持，硬是挺了過來，還重新站上世界舞台，「台積電呢？為了不成為第二個被美國打壓的華為，只好低頭，什麼都答應，連技術、人才、資本全數奉上，甘願成為美國的附庸」，「華為的『身子骨』夠硬，因為它背後有一個真正支持它的政府；台積電的『身子骨』硬不起來，因為民進黨政府只會跪在美國面前，把台灣的核心產業雙手奉上！」

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洪秀柱指出，台積電的成立，國民黨曾經出錢出力，力挺它走過最艱難的時刻，而且台積電不是民進黨的私人財產，更不是可以獻祭給美國的籌碼，台灣人民辛苦培養台積電，打造出世界晶圓代工龍頭地位，這是屬於全體中華民國國民的資產。

她認為，台積電董事長魏哲家在白宮與美國總統川普一同開記者會，堂而皇之地宣布台積電赴美千億級美元投資，這不僅是金錢和技術的流失，更是「台灣未來的生存權被出賣的一刻！」

洪秀柱也說，烏克蘭至少還有美國搬不走的稀土資源，能換取「安全保障」，而台灣的台積電是「連人帶廠加技術金錢」跪送給「美國爸爸」，換來的是什麼？「美國承諾保護台灣了嗎？並沒有！反而因沒了台積電這個顧忌，台灣不再擁有『矽盾』，反而可能讓台灣更接近「武統」的風險！」

她寫道，台灣不是美國的棋子，更不是美國的殖民地，賴政府若還有一絲對台灣人民的良心，就應該立即停止這種毫無底線的屈辱政策，不要讓台灣淪為下一個烏克蘭！

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