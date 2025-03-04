川普、拜登對台態度不一？ 顧立雄曝美模糊戰略 嚇阻中國侵台

行政院長卓榮泰（右）4日赴立法院施政方針及施政報告並備詢，並與國防部長顧立雄（左）同台答詢。（記者廖振輝攝）

2025/03/04 18:12

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨立委林德福今日在立院質詢時指出，針對中國犯台是否會協防台灣，美國總統川普上任後拒絕表態；反觀，前美國總統拜登明確表達防衛台灣的說法。國防部長顧立雄說明，美國長期採取戰略模糊政策，讓中國要進行全面侵台計畫的計算上變得相當複雜，來達成威嚇、嚇阻效果。

立法院會下午進行對行政院長卓榮泰報告施政方針繼續質詢，林德福詢問，川普與烏克蘭總統澤倫斯基上周會談時爆發激烈爭吵，院長認為這是尋求美國幫助應該有的態度嗎？卓榮泰答詢說，他不便公開批評2位總統，就各自國家立場、合作關係所做的任何表現，但總是希望談話能增進雙方彼此了解與未來合作，才是一個好的方式。

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林德福追問，台灣是否會像澤倫斯基一般沒有籌碼，只能接受接受美國指揮一途？卓榮泰回應，台灣有其國際上的重要性，台灣在科技產業上有領先關鍵地位，這是不容忽略與否認的事實。

林德福續問，川普上任後曾被問到，是否會阻止中國對台動武，但川普拒絕做出承諾；對照，前美國總統拜登明確表達防衛台灣的說法，川普拒絕回應的舉動，是為緩和兩岸情勢緊張，還是為了向中國示好？他詢問， 以台灣的立場而言，美國表達協防台灣的立場應採取明確還是模糊戰略？

卓揆認為，美國對中國的政策以及在印太政策是長期且穩定的，在這過程中，台灣扮演關鍵角色，我方如何加強自己的國防力量，才是自主權力要做到的事。

卓榮泰補充，賴總統在國安高層會議上，基於台灣國防之需要，提出希望國防預算達到GDP3%，這是政府未來努力的政策，相信美國政府有注意到台灣的政策宣示，未來政府一定是基於國家需要，採購到我國需要的國防武器，同時發展基礎國防能量，包括人員培訓、新進科技訓練等。

顧立雄則分析，印太區域是現在美國全球戰略的重心，無論在經濟成長、地緣政治和軍事安全層面，都跟美國優先政策與國家繁榮發展息息相關。因此，美國不可能會放棄在印太的重大利益，台灣處於第一島鏈中心的重要地緣戰略位置，美方不可能容忍印太區域包括台海和平穩定的現狀被破壞，一旦被破壞喪失的是美國的重大經濟利益。

「美國長期採取戰略模糊政策，因為不想把話說死。」顧立雄說明，美方仍要維持一貫的戰略模糊政策，美方認為這更具有嚇阻效果，也會讓中國無法輕易認定，一旦對台全面進犯包含武力或威嚇行徑時，無法把握美國不會介入，將導致中國要進行全面侵台計畫計算上，會變得相當複雜。

顧立雄續指，中國需要考慮到駐日美軍的部分，在行徑宮古海峽時，駐日美軍或日本會如何反應；經過巴士海峽，菲律賓又會如何反應？美國在軍事布局上，促使日本提高國防經費外，在日本南西諸島部署反艦飛彈，同時在菲律賓北呂宋島有軍事基地存在，相關作為就是要產生威嚇、嚇阻，透過同盟來維持和平。

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