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    12綠委罷免案「死亡連署」1365人 罷藍委13新案「死亡連署」皆0人

    根據地方選委會查對結果，罷綠12案相加的「死亡連署」高達1365人，最新出爐的陳瑩罷免案有185人、吳沛憶108人、吳思瑤86人。（記者李文馨攝）

    根據地方選委會查對結果，罷綠12案相加的「死亡連署」高達1365人，最新出爐的陳瑩罷免案有185人、吳沛憶108人、吳思瑤86人。（記者李文馨攝）

    2025/03/04 17:08

    〔記者李文馨／台北報導〕全台掀起大罷免浪潮，中選會近日陸續審定第一階段罷免提議書，迄今共有32位國民黨立委一階過關，罷面民進黨立委罷免案則皆未達標。根據地方選委會查對結果，罷綠12案相加的「死亡連署」高達1365人，最新出爐的陳瑩罷免案有185人、吳沛憶108人、吳思瑤86人；反觀罷免藍委數據，13案中提議前死亡皆為0人。

    中選會昨表示，2月25日以前，地方已完成一階查對結果回報中選會的部分案件，經審議已有19件立委罷免案、1件市縣長罷免案、2件市縣議員罷免案可進入二階連署，9件立委罷免案並未達提議門檻；另將再發函給第2波罷免案，各該罷免案領銜人的件數有13件立委罷免案可進入二階，並有3件立委罷免案未達門檻。

    目前未達一階門檻的12件立委罷免案皆為民進黨立委，包含首波的蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、伍麗華、李坤城、林俊憲、王定宇等9案；新一波未達標3案為吳沛憶、吳思瑤與陳瑩。

    罷免國民黨立委部分，第二波通過一階審核則有國民黨立委林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯共13案；加上先前通過的19位，目前已有32案進入第二階段連署。

    根據選委會查對結果，民進黨立委罷免案12案中有9案超過3成不合格，細看不符規定狀況，12案相加的「死亡連署」高達1365人，其中最新出爐的陳瑩罷免案有185人、吳沛憶有108人、吳思瑤86人；反觀罷免藍委的13案數據，死亡連署皆為0人。

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