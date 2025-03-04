台積電擴大對美1000億美元投資 賴總統曾先密會張忠謀、魏哲家

總統賴清德去年上任前曾前往竹科與半導體業者座談，並參訪台積電全球研發中心，由總裁魏哲家親自接待。（資料照，總統府提供）

2025/03/04 16:51

〔記者陳昀／台北報導〕美國總統川普和台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮共同宣布，台積電將再斥資1000億美元於美國進行半導體廠等投資，前總統馬英九質疑賴清德總統將台積電買給美國當繳保護費、直指這是重大國安危機，網路也出現大量疑美、疑賴論；據掌握，在此之前，賴總統早已與台積電創辦人張忠謀、魏哲家等人會面商討對策、早一步佈局全球，要在非紅供應鏈提升影響力，確保台灣不可或缺地位。

國安人士示警，全球正忙碌於因應川普新局的「政策真空」，境外勢力趁此期間持續操作疑美、疑賴論，目的是讓台灣認為美國不可靠，醜化賴總統能力並削弱其執政正當性，但回顧2020年台積電在美設廠並陸續對亞利桑那廠增資，當時也一堆人說台積電被賣，事實證明，台積電如今不但沒變「美積電」，還在AI浪潮站穩關鍵地位，5年後再舊調重彈「美積電」，既不新鮮也不合現實，說這種話恐怕只是政治算計，不是真的為產業發聲。

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國安人士透露，早在川普總統上任前，賴總統即責請國安、外交、行政團隊盤整川普競選期間對台灣的相關主張、密切掌握情勢，有鑑於川普多次提及晶片議題，加上全球環境的新變局，賴總統也要求國安會與行政院成立專責小組，檢視台灣產業於全球佈局，以及半導體相關產業概況，日前召開國安高層會議，正是以台灣作為棋手，進行第一階段佈局。

國安人士指出，非紅供應鏈的布局是以賴總統競選期間拋出的「五大信賴產業」政見為起點，到近期國安高層會議提的半導體民主夥伴倡議等持續舖陳，賴總統也從台灣定位、戰略溝通、國際溝通等面向，擬定四大戰略佈局，總統明確知道在國際迫切打造非紅供應鏈之際，擁有全球最完整半導體產業聚落與先進製程技術的台灣，具不可或缺、舉足輕重的地位，「台灣將是強而有力的貢獻者，並非被動接受協助、等待善意的角色」。

雖然部分人士認為川普的「關稅論」對台灣半導體產業首當其衝，台積電將變「美積電」，惟據了解，在戰略溝通上，賴總統除了責成行政院邀集產業界深度座談、再由國安會統籌跨部會小組因應之外，賴總統也曾分別拜訪台積電創辦人張忠謀，也和台積電董事長魏哲家以及台積電董事會成員林全等關鍵領袖，雙方交換意見、商討對策，對於台積電與半導體產業應處，賴總統早一步已在布局。

據指出，在台美政府與台積電密切往返的溝通過程中，賴總統指示，原則就是國家利益至上，不急躁，謀定而動，找到台美雙方和台積電最有利的因應方案，也就是賴總統曾多次強調的「把衝擊當作歷史機遇，在歷史機遇上，把台灣做大、做好」。國安人士說明，賴總統深信在變局中掌握機會者，才能站穩腳步、獲得最多利益，政府的責任是傾全力協助台積電在先進製程上持續保持領先，布局全球的同時，也是台積電持續壯大的契機。

在國際溝通方面，賴政府也從多元管道加強國際對台灣的半導體產業的正確認知，當川普聲稱「台灣竊取美國晶片生意」時，賴總統請深諳台灣半導體產業發展的國科會主委吳誠文撰文，爬梳台灣半導體產業發展脈絡，論述台灣半導體是走過辛苦之路，如何在國家支持、產官學研各界胼手胝足開創出來的生態系，讓國際社會了解，台灣是民主陣營中最可信賴的盟友。

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