北院審京華城弊案 應曉薇泣訴：絕未污錢付2女兒留英學費

台北地院審理柯文哲京華城等案，首度提訊台北市議員應曉薇。（記者王藝菘攝）

2025/03/04 16:39

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理前台北市長、民眾黨前主席柯文哲等人涉京華城容積收賄、侵占政治獻金等案，今提訊台北市議員應曉薇，她堅稱沒有貪污，「我自始至終堅持做對的事，沒有做錯任何一件事，身為民意代表，我的所做所為都是理所當然，就像戰士要戰死在戰場上」。

應曉薇當庭掩面泣訴指出，檢方指控她利用華夏希望關懷等5個協會向沈慶京收賄，她再委人提領現金出來，挪用於支付女兒的生活費，她說，她2個女兒都在倫敦求學，也會看到媒體報導，她要在法庭上向女兒強調，「我沒有收賄一毛錢拿去支付女兒的學費」。

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應曉薇說很多莫名其妙的指控，例如說她帶沈慶京去市政府找時任台北市副市長彭振聲，沈手上還拿著花生米，「這不是事實」，她也否認施壓市府官員、要求罰站，吳順民是她的無給職顧問，不是助理，她未授權或指示吳施壓關說北市府，也不知道吳和官員有何對話。

應說，她自2015年起就不再是華夏希望關懷協會理事長，她未實質掌控或參與中華格鬥協會等5個協會，不能因沈慶京捐款給5協會，就認為是在向她行賄。

法官質疑其中2個協會登記在她名下的房屋，應曉薇回稱她是基於善念，提供她藝人剛出道時期買的房子，給一些非營利組織登記為協會地址，她也讓很多更生登記為戶籍，她是市議員，掛名很多協會、基金會理監事很正常。

北檢起訴指控，應曉薇於議員任內，長期為威京集團主席沈慶京建立供養關係，協助威京集團與北市府交涉，於2017年至2022年間，沈慶京以捐款給應曉薇掌控的5協會方式，迂迴交付5613萬元賄款給應曉薇和吳順民，應曉薇也為威京召開多次便當會、協調會，施壓北市府官員，助京華城獲最高20％容積獎勵，獲取價值逾121億元的不法利益。

北檢認定應、沈間有行收賄的對價關係和相對性，「做大事收大錢、做小事收小錢」，依違背職務收賄罪、洗錢罪起訴應曉薇，且她臨搜索前欲搭機出境，到案後全盤否認犯罪、飾詞狡辯、犯後態度不佳，起訴收賄罪具體求刑13年、洗錢罪求刑3年半。

台北地院審理柯文哲京華城等案，首度提訊台北市議員應曉薇。（記者王藝菘攝）

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