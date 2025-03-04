綠提罷免一階都過藍全遭退件 黃健庭喊不意外：民團怎這麼有錢？

國民黨祕書長黃健庭。（資料照）

2025/03/04 17:06

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨祕書長黃健庭今天下午接受網路直播節目「志聖鮮思」專訪，對於罷免藍營立委第一階段連署都通過，罷免綠營立委連署都未達標，他說，藍營提的罷免案都被退件，綠的就全部都通過，其實一點也不意外，因為民進黨自執政以來，有哪一個機關超然獨立行使職權？而且他納悶這些公民團體怎麼會這麼有錢，「很早就開始花大錢」。

黃健庭甚至指控民進黨，這些年執政下來，從光電、口罩、雞蛋等弊案所撈到的錢，究竟花到哪裡去了？兩者之間有沒有關聯？「這些年民進黨用政府標案豢養了多少側翼！」因此，這一場仗本來就非常不對等。

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黃健庭接著說，反觀要連署罷免綠營立委的人全都是「志工」，而且儘管財務困難，國民黨依然鬥志不減，還有廣大支持者期待國民黨來重新帶領這個國家，因此目前的連署結果反而激發藍營鬥志，有很多志工前來幫忙連署，他相信第一階段連署補件要達標沒有問題，重點是第二階段的連署門檻要達到10％。

他說，藍營青年有保留一些連署書做為第二階段使用，再加上罷免連署行動比較晚，時間倉促，連署的不良率也就比較高，國民黨會在第二階段連署全力應戰，而且他相信最終公義一定會戰勝邪惡，國民黨會贏得勝利，絕對不能讓民進黨把國家帶入絕境。

談到台積電要投資美國一事，黃健庭說，現在全世界都在忙著應對「川普2.0」，賴政府卻在忙著「反中抗中」，對內鬥爭在野黨，尤其看著台積電一步步過去美國，美國總統川普說只要台積電過去，就算中國要對台灣怎麼樣，美國還是能有足夠的籌碼，「但當台灣手上沒有籌碼時怎麼辦？」隨後他多說一句話，「但今天這樣說，馬上就要被質疑是『疑美論』。」

黃健庭強調，兩岸應該透過對話，化解誤會，「如果兩岸關係不必這樣緊張時，我們有需要這樣一面倒的押在美國？而且碰到川普這種說變就變的，就不會有這麼大風險！」

主持人詢問國民黨目前對於2026選舉有何盤算？黃健庭只說，其實都有，但要一步步來，現階段要先挺過大罷免這一關。2026選舉每個地方的情況都不一樣，有些地方確實藍、白兩黨要談，否則就會保送民進黨，但國民黨自己應該先有強的候選人出來，他同時也希望鼓勵更多年輕世代出來接班參選。

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