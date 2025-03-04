機場接機嫌車太差 王大陸涉痛毆司機、派車員被捕到案

知名藝人王大陸日前才因捲入逃兵而進入地檢署。（資料照）

2025/03/04 16:24

〔記者王定傳／台北報導〕藝人王大陸日前才因涉透過陳姓男子為首的不法集團協助，裝病想要躲避兵役，今日傳出，王大陸日前透過平台叫車到機場接送，不滿平台派來的車太差、不符合他的要求，涉找人痛毆司機及派車員；據了解，新北地檢署今日指揮新北市刑大、永和警分局兵分4路發動搜索，帶回王大陸及另一名男性被告共2人到案，目前王大陸因涉嫌殺人未遂已移送新北檢複訊中。

檢警偵辦陳姓男子為首的助逃兵役不法集團，涉協助想躲兵役的役男造假病歷，讓他們免當兵，其中包含知名藝人王大陸。

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檢警2月間兵分14路搜索，拘提3名集團成員及王大陸等10名役男，複訊後依妨害兵役治罪條例的「意圖逃避兵役以不正方法變更體位」罪嫌及刑法使公務員登載不實罪嫌，諭令王男15萬元交保，其他9名役男3萬元至10萬元不等金額交保，聲押禁見李男等三名集團成員獲准；陳男已於1月被收押禁見。

今日有媒體報導，王大陸日前透過平台叫車到機場接送，不滿平台派來的車太差、不符合他的要求，涉找人痛毆司機及派車員而被告；據了解，新北檢今日指揮新北市刑大、永和警分局兵分4路發動搜索，帶回王大陸及另一名嫌犯共2人到案。

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