解析藍白財劃法三大病灶 賴瑞隆喊話柯志恩「勿再神隱」

立委賴瑞隆解析藍白財劃法三大病灶，並喊話柯志恩勿再神隱。（賴瑞隆服務處提供）

2025/03/04 16:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕行政院上週通過財政收支劃分法、114年度總預算案覆議案，立法院預計5日召集黨團協商，確定處理時程；民進黨立委賴瑞隆今點出這部財劃法「三大病灶」，並喊話立委柯志恩「勿再神隱」。

賴瑞隆說明財劃法三大病灶，第一是修法完全喪失該法當初立法理由，背離「財政調劑」核心功能，完全為政治算計而修，也毫無程序正義。

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第二，該法完全忽略南北資源均衡，甚至造成南部縣市資源逆分配；第三是國民黨「得了便宜還賣乖」，要求中央不得刪減一般性補助款，事實上除「財劃法」從中央掏走3753億元說不清如何使用的經費，「總預算案」至今還是算不出刪減總額，中央財政已大幅受到衝擊，進而恐拖垮台灣經濟財政能力。

賴瑞隆表示，行政院已遞出橄欖枝，希望與地方政府討論出一部可長可久的「財劃法」，財政劃分應是超越黨派立場、政治算計的國家發展百年大計，盼國民黨不要再為自身的「藍營利益」「政治面子」，拒絕承認早知錯誤的「財劃法修正案」是部惡法。

賴瑞隆也點名國民黨智庫執行長、立委柯志恩，質疑法案三讀後，柯志恩面對該議題幾乎「神隱」，不敢公開說明「財劃法」的爭議，不敢面對高雄補助款實質減少100億，顯見她自己也清楚，人民對藍營荒謬修法的反彈，才選擇躲在國民黨背後。

賴瑞隆強調，近期高雄民意已非常清晰的呈現在歷次民調，高雄人民痛批犧牲高雄抱怨連連，柯志恩若對高雄有一點心，請支持行政院覆議案，讓對高雄極爲不利的財劃法回來重新討論，並納入賴瑞隆的空污調整比例版本，給高雄合理的交代，迷途知返做個高雄的民代。

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