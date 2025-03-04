科大教授怎麼看備審資料？ 全家盟、招策會合辦18場說明會

升大學熱季，全國家長團體聯盟今（4）日開記者會宣布，和技專校院招生策略委員會（招策會）合作，將在全國舉辦18場次「技專多元入學家長宣導說明會」。（記者林曉雲攝）

2025/03/04 12:59

〔記者林曉雲／台北報導〕大學升學熱季，全國家長團體聯盟今（4）日開記者會宣布，和技專校院招生策略委員會（招策會）合作，將在全國舉辦18場次「技專多元入學家長宣導說明會」，強調技職教育不是次要選項，家長和學生在面臨升學選擇時，宜讓孩子有更多的選擇機會，在求學進路中找到適合自己的光明大道，宣導會也將說明科技大學教授如何看備審資料等實用資訊。

全家盟理事長蕭東原表示，技職教育為台灣培育出很多黑手企業家，締造舉世聞名的台灣奇蹟，奠定亞洲經濟四小龍地位，擁有專業技術、開創美好未來，曾是台灣學子的驕傲，但因為少子化、社會環境變遷、行動科技發展及資訊傳遞方式的轉變，教育模式也發生巨大改變，許多家長與學生往往先選普通高中，而將技職教育作為次要選項，等到大學再思考未來志向與職涯方向，使孩子錯失提早探索自身專長的機會。

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蕭東原指出，為因應時代變遷，技職教育持續與產業需求接軌，無論是科技大學或高職學校，在科系改革、課程設計及實習安排上均更為靈活多元，使學生能在學習過程中深入體驗專業領域，提升實務技能與就業競爭力，全家盟和招策會合辦18場宣導說明會，希望提供技術型高中家長及學生了解接續之升學管道及相關期程。

招策會講師在宣導會中將說明「升學技專管道介紹」、「科大教授備審資料面試經驗談」等主題資訊，協助掌握技職教育的升學訊息，例如科技大學教授怎麼看備審資料、面試應該要注意什麼等，而「技專達人」則會分享自身的求學過程與就業經驗。

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