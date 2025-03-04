高中生不滿公布無學測滿級分 教育部：學校須尊重學生隱私

南北高中及大學生串聯，要求檢討大學考招制度、消滅升學主義倡議記者會，會中來自台灣南北各校的高中生代表，並高喊『拒絕升學榜單，理解學生挑戰』的口號訴求！（記者田裕華攝）

2025/03/04 12:58

〔記者林曉雲／台北報導〕高雄女中今年無學測60滿級分考生成為新聞受關注，引發高中生怒火，包括雄女多名考生、EdYouth台灣一滴優教育協會、雄中、建中、高雄學生民主聯盟及雙北高中職學生權益陣線等，今（4）日在立法院召開「拒絕升學榜單」記者會。教育部回應表示，肯定學生訴求，提醒學校應尊重學生意願與隱私。

學生團體怒吼「拒絕升學榜單，理解升學挑戰！」要求終結放榜新聞、教育部應建立相關規範及全面檢討考招制度，以消弭升學主義。雄女班聯會前任幹部呂亞宣等人及現任會長陳苙嘉請假北上開記者會，她們表示，「雄女沒有滿級分考生」新聞，對於很努力想要取得滿級分的考生是二次傷害。

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而雄中及建中等校學生都站出來聲援，前雄中學聯會長、高三生陳俊寧表示，一張成績單不能呈現每個人的特質和能力；雄中學聯會幹部、高三生林世均要求學校停止提供榜單，讓學生不再被成績定義；雄中學聯會會長、高二生何宥澤指出，榜單公告造成考生很大壓力，甚至反而讓學生喪失學習動力；建中考生張哲浩表示，看到有朋友因課業壓力而產生身心症狀，很不捨。

北市和平高中考生聞英佐則說，學校公布學生個人資料，甚至作為招生工具，已觸犯聯合國兒童權利公約的人權底線；師大附中高三學生劉珈沛表示，親友關注自己成績，不符大家期待會沮喪，甚至有被遺棄的無力感；聖心女中高二生趙珈軒說，即使投入課外表現，仍被迫回到傳統升學框架中；成功高中高二生徐宥霖強調，學生不是考試機器，應尊重其獨立性。

教育部國教署回應肯定學生訴求，認為學校應讓學生探索、開發自我興趣與潛能，並提醒學校辦學時，不應侷限少數學生單一成績表現，避免刻板成功定義，應肯定學生多元成就，且安排媒體受訪或公布榜單，宜尊重學生意願與隱私。

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