葉春蓮嗆傅崐萁遭粗魯架離 卓榮泰：在場員警應有所作為

行政院長卓榮泰4日赴立法院施政方針及施政報告並備詢。（記者廖振輝攝）

2025/03/04 12:14

〔記者李文馨／台北報導〕立院國民黨團總召傅崐萁日前在花蓮舉辦問政說明會，曾獲師鐸獎的退休老師葉春蓮嗆傅「通匪」、「愚弄人民」後遭人架離會場，引發爭議。民進黨立委黃捷今（4日）質詢時表示，行政部門應保障公民在安全的環境下行使公民權；行政院長卓榮泰答詢說，在場員警基於保護國人應有所行為，他會要求地方警察單位徹底了解，同時要求內政部警政署了解事情始末。

立法院會今進行對卓榮泰報告施政方針繼續質詢。黃捷首先播放10秒鐘的影片，並指一位80歲的葉老師前天在花蓮被暴力對待、拖出會場，甚至被推拉、架離會場，詢問卓揆看到該影片有何感想。

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卓榮泰答詢說，人民有舉行各種集會的自由，如果是公開集會，國人也有參加的自由，當中也應該保障他發言的權利，如果現場維持秩序，也要基於合理的方式。他表示，對一位在花蓮地區廣受尊敬的葉霸老師用這種方式，在網路上引起各種不同的討論，他認為，「在場的員警應該負責維持治安的秩序工作。」

黃捷指出，畫面中就有員警，但員警看到暴力行為，竟然沒有出手制止、維持現場秩序，甚至是保障現場弱者的安全，這點讓她非常驚訝。她說，接下來還有非常多的公民想要參與公民行動，她認為執政部門、行政部門最重要的責任，就是保障所有公民可以在安全的環境下，行使公民權。

黃捷續指，過去這幾天已經聽到，有部分地方的選委會、戶政人員假公濟私介入、查水表，甚至有一些警察執法過當的行為，又或者是像該名員警在現場卻放任暴力行為，希望接下來所有的公部門都可以在這樣的情況下讓人民安心。

卓榮泰表示，他會要求地方警察單位徹底了解，當天員警面對這樣的行為時，應該基於保護國人的需要應有所行為，這個應該從地方開始檢討。此外，他也會要求內政部警政署了解整個事情的始末，這個事情應該成為全國所有警察人員在執行工作上面很重要的借鏡。

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