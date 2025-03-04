凌濤遭爆「露鳥」性騷 王鴻薇：要用同樣標準檢驗曹興誠

國民黨智庫副執行長凌濤被爆涉「露鳥」性騷醜聞及對婚姻不忠，4日接受媒體訪問駁斥爆料不實，已請金牌律師蒐證，準備提告。（記者塗建榮攝）

2025/03/04 11:39

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤遭週刊爆料對男性「露鳥」性騷。國民黨立委王鴻薇表示，要檢驗凌濤，但是否要用同樣的標準去檢驗聯電創辦人曹興誠？

王鴻薇今天接受資深媒體人王淺秋專訪，她表示，凌濤的事情，他自己對外說清楚、講明白就好，但民進黨不要有雙標，對於罷免案，罷免領銜人史書華、曹興誠，尤其是曹的爭議非常多，要檢驗凌濤，但是否要用同樣的標準去檢驗曹興誠？而不是曹什麼都理直氣壯推給中共同路人。

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王鴻薇說，曹興誠當然可以檢驗他要罷免的國民黨立委徐巧芯，但大家是不是也能用同樣的標準來檢驗曹興誠，為什麼曹興誠可以成為化外之民？只要罷免國民黨立委就是有免死金牌。

王鴻薇說，支持者一聽到藍綠委罷免第一階段通過的比例是19：0已經很生氣，現在32：0又更怒了，為什麼國民黨這麼軟弱？第一波民進黨立委吳沛憶沒有過，第二波民進黨立委吳思瑤又沒有過，「我是有點意外」，因為當初聽到回報，吳思瑤連署的很順利。

王鴻薇強調，第二階段開始，各地黨部的組織就要動起來，黨部不要再猶抱琵琶半遮面。現在顯然基層沒有動起來，否則叫一個里長連署100份是夠的，她也同意前中廣董事長趙少康說自己罵出。

王鴻薇表示，對於藍綠委連署書有問題的部分，中選會要求查核的比例是完全不對稱的，「我的部分只要求兩位數，不到20份，但在綠委的部分就是上千份」。

王鴻薇表示，很多負責連署回報這次很多都中計，因為死人連署不可能這麼多，可能很多人是用反串的方式丟了很死人資料，造就國民黨好像都是死人連署，這對國民黨是打擊士氣的。

王鴻薇說，這也是提醒他們不要在罷免這件事情上掉以輕心，人家早在半年前或一年前就起跑，很多民進黨幹部也去接手。王也透露，這次補件後，吳沛憶和吳思瑤應該會過。

王鴻薇也對支持者喊話，她知道綠委第一階段沒過，支持者很生氣，但還好發生在一階，而不是二階才意識到。她也說，他們都是在風口浪尖上的人，不希望自亂陣腳，該連署的去連署、該投票的去投票。

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