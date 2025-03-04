藍提軍人待遇改革 卓榮泰：樂見朝野一致有共同想法

行政院長卓榮泰（中）4日赴立法院施政方針及施政報告並備詢，會前受訪。（記者廖振輝攝）

2025/03/04 09:42

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團昨宣布軍人待遇改革4項方案，盼朝野黨團支持。行政院長卓榮泰今日於立法院受訪表示，賴清德總統上任以來，就公開宣示，對國軍的待遇要做實質上的調整；樂見朝野能夠一致針對提高國防能力、提高國軍待遇有共同想法。

國民黨團昨宣布，將修正軍人待遇條例、軍人保險條例、國軍退除役官兵輔導條例，包括讓義務役薪資不得低於基本工資；提高志願役加給，從現行的1萬元提高至3萬元；戰鬥部隊的加給應加倍，地域加給、超時加給也應提高，軍人保險保費改由政府全額補助，以及對上校以上的子女提供教育費補助。

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國防部發言人孫立方則表示，國防部的官兵待遇調升方案，已報到行政院；國防部說明，已研擬調增「志願役加給」及「戰鬥部隊加給」等方案，目前正與行政院討論形成共識，將俟核定後具體推動。

卓榮泰指出，國軍長期且每一天保衛國家、保衛國人的安全，我們充滿尊敬跟感激，賴總統自520上任以來，就指示、也公開宣示，對國軍的待遇要做實質上的調整。目前國防部已擬定周延的規劃跟計劃，送到行政院正在審議中。

卓榮泰表示，在這時候樂見朝野能夠一致針對提高國防能力、提高國軍待遇有共同想法，如此一來，我們將可以更有效、快速、全面的合理來提升國軍的各項待遇，這也是再一次用人民來向國軍致敬。

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