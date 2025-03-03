「一日北高」挨批用北市府經費 民眾黨稱「只是參加者」

民眾黨台北市議員張志豪證實黃國昌的說法，一日北高活動是由熱愛自行車運動的民間團體主辦，民眾黨只是以參加者的身份參與，圖為民眾黨主席黃國昌率隊出發。（資料照）

2025/03/03 23:44

〔記者何玉華／台北報導〕民眾黨主席黃國昌今年228以傳承前主席柯文哲騎自行車「一日北高」活動，率黨內部分黨工職從新北土城看守所出發，強調要把信念傳達給「阿北」，並說看到「從一個人變成一群人」，柯文哲應該會覺得很高興，但在民進黨台北市議員洪健益揭露活動由台北市政府補助經費後，黃國昌說，民眾黨是去參加一個活動，民眾黨台北市議員張志豪證實黃國昌的說法，一日北高活動是由熱愛自行車運動的民間團體主辦，民眾黨只是以參加者的身份參與。洪健益反譏，原來是黃國昌蹭主辦的自行車協會，不是自行車協會蹭黃國昌。

柯文哲上任北市長第2年，2016年「以汗水代替淚水，走出悲傷情境」為由，首度舉辦騎自行車挑戰「一日雙塔」，因大批媒體跟隨報導，讓柯文哲聲量大漲，其後幾乎年年舉辦，也讓外界將228的「一日北高」與柯文哲、民眾黨連結；尤其今年柯文哲因涉京華城容積等案被羈押禁見，接任的黨主席黃國昌帶領續辦，並在民眾黨官網宣傳「一日北高」活動，宣稱加開土城賽道，將以台北看守所為起點，把信念傳達給阿北。

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228當天，黃國昌率領黨內黨公職人員從新北市的土城看守所集結後，騎到台北市北投關渡宮出發，黃國昌還說，柯文哲看到「從一個人變成一群人」，柯文哲應該會覺得很高興。

洪健益今（3）日揭露，一日北高的活動經費是台北市政府補助給自由車協會，連結城市在行銷民眾黨，黃國昌下午出席「檢討連年超徵，共享經濟成果」公聽會時回應，批「民進黨台北市議員問政的程度這麼差？」還說對民眾黨來講，就是去參加一個活動。張志豪說，一日北高活動是由熱愛自行車運動的民間團體主辦，是舉辦了很多年的公開活動，任何人都可以報名，民眾黨也是以參加者的身份參與活動。

秦慧珠得知市府公帑補助黃國昌的一日北高活動，氣得罵說「黃國昌騎自行車跟提倡自行車運動有個屁關係」；當年柯文哲自己批准自己活動，根本就是假公濟私做政治宣傳，卻以推廣自行車當幌子，不可思議的是竟忝不知恥繼續補助了這麼多年，蔣萬安還繼續補助讓黃國昌去發揚柯文哲的精神「太離譜了」，她鄭重的為監督不利向全體市民道歉，這筆經費應該不予核銷。

體育局副局長蔡培林表示，市府每年編列近4000萬元推廣全民運動，受理民間體育團體申請補助，並經專家學者審議通過，絕無獨厚特定政黨的不實政治考量，會持續嚴格查核每筆補助款核銷內容，嚴守行政中立原則。

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