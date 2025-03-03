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    煮30年不斷失敗！ 一票饕客認證「這款」泡麵：全台最費工

    台灣本土泡麵口味五花八門，每款都受到不同的擁護者喜愛，泡麵煮法也時常成為眾人津津樂道的話題。示意圖。（資料照）

    台灣本土泡麵口味五花八門，每款都受到不同的擁護者喜愛，泡麵煮法也時常成為眾人津津樂道的話題。示意圖。（資料照）

    2025/03/03 21:25

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣本土泡麵口味五花八門，每款都受到不同的擁護者喜愛，泡麵煮法也時常成為眾人津津樂道的話題。先前曾有一名網友指出，台灣經典泡麵之一的「香菇肉焿湯麵」，煮法相當麻煩，他從小吃到大仍常常泡失敗，該文一出引發網友熱議論，還釣出不少饕客直呼，它是「全台最費工」的泡麵。

    有網友曾在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」發文，只見畫面中，擺放著一碗香菇肉焿湯麵，然而碗裡的調味粉經過攪拌後，仍無法完全消失，反而以勾芡狀的結塊殘留在碗內，明顯煮失敗。不過原PO表示，自己反而就愛這一味，「香菇肉焿泡麵的精華，就在於那沒有攪散的勾芡狀物體。」

    該文一出，意外引起不少老饕共鳴，紛紛留言回說，「我也是故意不攪散的人」、「最費工的泡麵，但真的很好吃」、「這款論經典的程度，我認為不輸維力炸醬麵」、「這樣的泡麵泡了30幾年，每次泡都攪不散！」、「這款麵的醍醐味，就在於攪散與結塊的比例」、「不敗經典，那個勾芡的物體真的非常讚，囤貨必買」。

    另有人分享如何讓調味粉不結塊的秘訣，「粉包就是先加一半，等打開再加一半，這樣既有濃稠感，又可以吃到結塊爽感，從小到大的經驗談」、「調味粉內含有太白粉，先用熱水把麵條泡軟後撈起，調味包撕開一小角，一手攪拌熱湯汁，一手倒入少許調味粉至完成，需注意粉是否有攪拌均勻，才不會有結塊的慘案發生」。

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