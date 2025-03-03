為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    北市查心靈課程違規開班 2019年至今罰3件共75萬

    心理師執行業務依法應配戴「執業執照」。（台北市衛生局提供）

    心理師執行業務依法應配戴「執業執照」。（台北市衛生局提供）

    2025/03/03 18:20

    〔記者林承鴻／台北報導〕心靈課程頻傳爭議，台北市教育局自2019年來查獲3業者未依法立案短期補習班卻開班授課，均開罰最重25萬元。衛生局表示，心理師不得進行誇大宣傳或優惠廣告，違者亦將受罰，將與教育局持續針對違規業者查處。

    台北市教育局終身教育科專員林岳璋表示，目前心靈成長課程的業者多以管理顧問公司名義登記，開班時段及地點不固定，且資訊不透明，教育局要在違法事實發生時抵達現場，或消費者要舉證都有相當難度，北市自2019年至今查獲3業者未依法立案短期補習班卻開班授課，且課堂人數達25人以上，因此3件均以最高罰鍰裁處25萬元。

    林岳璋指出，今年教育局稽查16間業者，其中4間業者稱會申請立案，教育局已輔導業者應儘速依法申請，另12家規模較小，尚不符合「補習及進修教育法」等相關規定中對短期補習班的定義，將持續稽查。

    台北市衛生局專門委員紀玉秋則指出，根據《心理師法》，未具備心理師資格者不得執行心理諮商、心理衡鑑等業務，違者將面臨罰鍰與刑責。台北市衛生局2023年至今查獲2起未具心理師執照卻從事心理諮商的案件，並已將案件移送地檢署，涉案者可能面臨2年以下有期徒刑，得併科3萬至15萬元罰金。

    紀玉秋強調，心靈課程本身並不違法，但若業者對外宣稱具心理諮商或婚姻輔導功能，則需具備心理師執照，否則即構成違法行為。此外，依《心理師法》規範，心理師不得進行誇大宣傳或優惠廣告，違者亦將受罰。

    對於部分業者轉向線上授課，紀玉秋表示，衛生局將持續針對違規案例依法處理，確保心理諮商行業的專業性與合法性。民眾若發現可疑課程，亦可向相關單位檢舉，以維護自身權益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播