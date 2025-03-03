北市查心靈課程違規開班 2019年至今罰3件共75萬

心理師執行業務依法應配戴「執業執照」。（台北市衛生局提供）

2025/03/03 18:20

〔記者林承鴻／台北報導〕心靈課程頻傳爭議，台北市教育局自2019年來查獲3業者未依法立案短期補習班卻開班授課，均開罰最重25萬元。衛生局表示，心理師不得進行誇大宣傳或優惠廣告，違者亦將受罰，將與教育局持續針對違規業者查處。

台北市教育局終身教育科專員林岳璋表示，目前心靈成長課程的業者多以管理顧問公司名義登記，開班時段及地點不固定，且資訊不透明，教育局要在違法事實發生時抵達現場，或消費者要舉證都有相當難度，北市自2019年至今查獲3業者未依法立案短期補習班卻開班授課，且課堂人數達25人以上，因此3件均以最高罰鍰裁處25萬元。

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林岳璋指出，今年教育局稽查16間業者，其中4間業者稱會申請立案，教育局已輔導業者應儘速依法申請，另12家規模較小，尚不符合「補習及進修教育法」等相關規定中對短期補習班的定義，將持續稽查。

台北市衛生局專門委員紀玉秋則指出，根據《心理師法》，未具備心理師資格者不得執行心理諮商、心理衡鑑等業務，違者將面臨罰鍰與刑責。台北市衛生局2023年至今查獲2起未具心理師執照卻從事心理諮商的案件，並已將案件移送地檢署，涉案者可能面臨2年以下有期徒刑，得併科3萬至15萬元罰金。

紀玉秋強調，心靈課程本身並不違法，但若業者對外宣稱具心理諮商或婚姻輔導功能，則需具備心理師執照，否則即構成違法行為。此外，依《心理師法》規範，心理師不得進行誇大宣傳或優惠廣告，違者亦將受罰。

對於部分業者轉向線上授課，紀玉秋表示，衛生局將持續針對違規案例依法處理，確保心理諮商行業的專業性與合法性。民眾若發現可疑課程，亦可向相關單位檢舉，以維護自身權益。

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