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    號稱「前師傅」山寨店狂開他不懂鼎泰豐怎還沒倒？ 網點出3大優勢

    鼎泰豐經常吸引大批民眾爭相排隊，示意圖。（資料照）

    鼎泰豐經常吸引大批民眾爭相排隊，示意圖。（資料照）

    2025/03/03 18:26

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕鼎泰豐作為世界知名的台灣美食品牌，不僅擁有全球響亮的名聲，更因高品質餐點與細緻服務深受國內外饕客歡迎。然而，近年來市面上湧現不少標榜「前鼎泰豐師傅」開設的平價餐廳，但鼎泰豐的生意卻絲毫不受影響，讓一名網友不禁好奇背後的原因。

    一名網友1日在社群論壇「PTT」發文 表示，市面上越來越多打著「前鼎泰豐師傅」名號的小籠包、炒飯專賣店，價格相對親民，讓他不禁疑惑去山寨店以平民的價格享受鼎泰豐的味道，「這樣誰還去鼎泰豐？」

    貼文一出立即掀起熱議，許多網友直指鼎泰豐的核心競爭力不只是食物，而是整體的品牌價值和服務體驗，就算廚師技術再好，也難以複製鼎泰豐的經營模式，「你去吃那些平替店就知道啦 味道有差」、「走的就是高端客群路線，跟香奈兒、愛馬仕同理，就是有這樣的客群不在乎這點小錢，要的是精緻感與面子懂嗎？」、「人家有在品牌上下功夫的，食物、用餐環境、服務都有一定水準」。

    此外，也有人認為鼎泰豐的成功不僅來自品牌經營，更來自其在全球的知名度與穩定的品質，總是吸引大批國際觀光客，「鼎泰豐那服務品質是跟日本有得比的，做外國人的生意就做不完了，你號稱鼎泰豐師父的店也沒那種服務」。

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