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    北市府補助黃國昌「一日北高」？ 黃智賢嗆：民眾黨補助款破億怎不自掏腰包

    台灣民眾黨主席黃國昌（中）2月28日參加「一日北高」自行車活動。（資料照）

    台灣民眾黨主席黃國昌（中）2月28日參加「一日北高」自行車活動。（資料照）

    2025/03/03 17:23

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌為延續前主席柯文哲的精神，2月28日舉行「一日北高」的自行車活動。然而，民進黨台北市議員洪健益今（3）日爆料，該活動獲得台北市政府公帑補助，痛批市府濫用公帑進行政治行銷。對此，媒體人黃智賢更怒嗆，民眾黨一年可獲得1億多元的政黨補助款，「搞自己的造勢活動卻不肯花自己的錢，居然無恥地拿市府的錢。怎麼，我騎一日北高，你台北市政府補助嗎？」

    洪健益在臉書發文踢爆，柯文哲的「一日雙塔」活動開惡例，藉公家資源打造個人政治舞台，起初美其名用體育局名義舉辦活動，挨批後改由民間協會舉辦，但市府仍變相贊助，所有鎂光燈與曝光仍聚焦在柯文哲身上，完全是用「公帑行銷柯皇」。

    洪健益批評，蔣萬安市府也是幫兇，如此不公不義的活動在柯文哲卸任市長後，繼續讓柯玩兩年，蔣市長仍不避諱地補助，「補助完柯文哲，您現在繼續補助黃國昌！現在台北市已經光明正大藍白合了嗎？市民血汗錢是拿給您補助這些政治活動的嗎？請蔣萬安市長拿出自己的錢，不要濫用市民的血汗錢！」

    對於北市府補助「一日北高」，黃智賢也在臉書發文表示，政客選舉，騙一票賺到一票30元；政黨騙一票，一年賺50元，還能賺4年。有權有勢還有錢已經夠爽了，但這還不夠，民眾黨一年可獲得超過1億元的政黨補助款，搞自己的造勢活動卻不肯花自己的錢，「居然無恥地還拿市府的錢，怎麼？我騎一日北高，你台北市政府補助嗎？」

    黃智賢指出，根據洪健益臉書發文，2023年，台北市政府補助「2023北高挑戰」 26萬元；2024年，北市府補助「2024NeverStop永不放棄－北高挑戰行」20.8萬元；2025年，北市府補助「NeverStop永不放棄－北高挑戰」17萬元，三年活動合計約63.8萬。她質疑，「他們搔首弄姿，怎麼竟是我們付錢！所以，我們辛苦交稅，幫有錢有勢的柯文哲跟黃國昌，付錢表演騎車？做政治造勢？公帑原來這樣花，真要臉。」

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